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罷韓通過！高市府3政務首長請假　缺席週一議會備詢

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文／中央社記者王淑芬高雄7日電

高雄市長韓國瑜罷免案通過，市府包括3名副市長、28名政務首長也將在7天內一併被解職，被解職前屬看守內閣。但工務局等3首長8日已經請假，不列席議會備詢，改由副局長代理。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜將在13日解除市長職務。（圖／記者李毓康攝）

史上頭一遭，高雄市民以93萬9090票同意罷免韓國瑜，超高的同意罷免票，讓很多國民黨籍民代大呼不可思議，國民黨高雄市議員黃柏霖就說，國民黨不能輕忽這股民意，要深切檢討。

根據選罷法規定，罷免案經投票後，選舉委員會應於投票完畢7天內公告罷免投票結果，罷免案通過者，被罷免人應自公告日起解除職務；亦即中選會會在6月13日前解除韓國瑜職務。

高市人事處統計，高雄市有32個一級單位，扣除主計、人事、政風及警察局，其餘28個局處的政務首長要一併被解職，另外還有3名副市長及40餘名機要職秘書等。

由於高市府官員在被解職前仍屬看守內閣，據了解，包括工務局等首長8日已經請假，不列席議會備詢，並改由副局長代理。

市議會定期大會8日及9日的議程是工務部門，列席單位包括工務、都發及地政局，但3個單位局長已在主管群組通知請假訊息，將改由副局長代理備詢。

▲▼罷韓,高雄市38行政區圖表,韓國瑜2018年至2020年三屆大選得票變化（圖／陳昱璇製表）

▲韓國瑜2018年至2020年三屆大選的得票變化。（圖／陳昱璇製表）

另外，韓國瑜政務官首長中有不少來自學界，包括財政局長李樑堅、研考會主委李銘義、交通局長鄭永祥、文化局長林思伶等人，也有2名是原市府事務官的副首長，但因市府考量局長出缺太久，而「情商」補實首長，如今事務官面臨被解職，如果要返回原職務，恐怕還要費一番功夫。

不過，韓國瑜多次表達坦然面對罷免結果。據一名市府人員指出，韓國瑜6日下午走進市長室，面對滿屋子首長一片低氣壓，他反而輕鬆說「不要氣氛這麼差，輕鬆一點」，才讓首長不再那麼嚴肅。

韓國瑜6日也向市府各首長表達歉意，有人才當了半年首長，還有人只做了3個多月局長，他也對當事人說「不好意思，屁股都還未坐熱就要走了。」

韓國瑜曾挾帶強大的「韓流」，成為20年來讓高雄「藍天再現」的「國民黨新共主」，但他上任約1年半，就成為台灣地方自治史上被罷免成功的第一人，際遇相當特殊。（編輯：洪學廣）

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