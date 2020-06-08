國民黨中常會移到高雄開　市長補選江啟臣「被點名入籍親征」

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案高票通過，將由誰來填補市長補選的空缺，讓國民黨傷透腦筋。傳聞國民黨黨主席江啟臣7日緊急召開會議討論策略，將每週三的中常會移到高雄舉辦，親自南下坐鎮；至於究竟由誰出戰，江啟臣、國民黨前主席朱立倫以及台東縣前縣長黃健庭都曾被討論到。

▲江啟臣可能親自參與高雄市長補選。（圖／記者李毓康攝）

根據《聯合新聞網》報導，江啟臣召開一級主管會議，決定從這週開始將每週三舉行的中常會移至高雄，他將親自南下坐鎮，直到補選結束；雖然國民黨已有鎖定人選，但傳聞江啟臣、國民黨前主席朱立倫以及台東縣前縣長黃健庭，都曾被提出來討論是否可以入籍參選，不過，要不要打「罷免無效之訴」，用法律戰來拖延時間，黨部仍會尊重韓國瑜的決定。

此外，國民黨秘書長李乾龍曾在7日談及市長補選條件，會比較希望找在地的年輕人出任，年紀約40歲左右，如果國民黨內部真的找不到人選，也不排斥與友黨合作，有好的人選當然沒問題，不過，還是希望先以國民黨為主，希望能找到最合適的，目前已經有鎖定一些人選，但都還在徵詢當中。

▲國民黨中常會將移至高雄舉行。（圖／記者羅婉庭攝）

而針對這次的罷韓結果，韓陣營質疑，中選會故意忽視選務重大瑕疵，逕自公告完成第一階段連署，發函通知罷韓團體領表進入下階段連署過程，這項行政處分有極大法律爭議，因為連署自從開跑就已經不合法。

韓陣營下一步不排除提出罷免無效訴訟，目的不一定要是逆轉結果，也可以讓國民黨多點時間去安排補選，畢竟在補選時間前也可以隨時撤告，且戰且走讓自己屬意的補選人選遷戶籍，或是國民黨進行組織準備。