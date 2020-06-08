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韓國瑜下一步盤算「大位」！黨高層曝內幕　名嘴預言：KMT將被屠殺

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜率市府團隊鞠躬感謝市民。（圖／記者李毓康攝）

記者許力方／綜合報導

國民黨高雄市長韓國瑜遭以93萬票罷免，成政治史上第一人，名嘴李正皓6月6日投票當天就在節目上公開痛斥，韓國瑜沒有道歉認錯，罷免後的發言反而是一個出征檄文，他認為，韓還有一條路可以走，有藍營高層說，韓本來會和黨主席江啟臣同台開記者會，但10分鐘就翻盤，證實韓在凝聚粉絲尋找下一個戰場──選黨魁。

李正皓因頻上節目、公開批評韓國瑜，遭國民黨中常會開除黨籍，未料不到一年罷韓確定，他痛斥，去年就和許多藍營朋友預言，韓國瑜選總統下場就是國民黨被「三殺」，如今全應驗了。「國民黨從下到上都瀰漫著一股投機的氣息」，傾全黨之力護韓，就算他被一群韓粉罵背骨、叛徒，也要拚了命揭露韓國瑜的不適任，三殺預言成真後，國民黨在南台灣斷根滅種，20年沒有再起的可能。

▲▼國民黨主席江啟臣出面說明罷韓成功後續計畫。（圖／記者王亞志攝）

▲國民黨主席江啟臣向高雄市民道歉。（圖／記者王亞志攝）

▲▼韓國瑜下一步盤算「大位」！黨高層曝內幕　李正皓預言：KMT將被屠殺。（圖／翻攝YouTube突發琪想）

▲李正皓預言：國民黨將被屠殺。（圖／翻攝YouTube／突發琪想）

罷韓投票結果一出爐，李正皓也在政論節目《突發琪想》分析，韓國瑜的發言定調罷免是一場不公不義的選舉，就算有93萬人投票，還有130萬人支持、沒有出來投票，且他沒有懷憂喪志、沒有道歉認錯，是一個出征的檄文，三個遺憾先把民進黨罵一頓，意在凝聚自己的力量。

「93萬被罷免，哪來的勇氣？」李正皓痛斥，韓國瑜因得到對岸的支持，因此還有一條路可以走，就是「選黨主席」。前一場錄影時，他和一名國民黨高層同台，當時高層表示，韓國瑜5點半的記者會後將和江啟臣一起上台，沒想到10分鐘後翻盤，且兩方調子南轅北轍，江尊重結果，也對市民愧疚、道歉，若韓在兩場記者會皆道歉，6月6日之後就回斗六，那才是認錯、接受結果。

李正皓指出，韓國瑜弄那麼大一齣戲，把民進黨罵一頓，是在維繫自己的能量，讓韓粉不要潰散，政治人物這樣維繫粉絲，目的就是要尋找下一個戰場，這個戰場只可能是「黨魁」之位。他相信，江啟臣看到這樣的定調心裡一定非常「剉」，「90幾萬被罷免，憑什麼去選黨主席？」

李正皓進一步表示，國民黨的黨員結構從來都和台灣群體民意脫節，20萬的黨員中絕大多數都是韓粉，韓國瑜做這樣的政治操作，絕對是看下一把盤，要維持能量選黨魁，若韓選黨魁，就是國民黨的「滅頂之災」，因為江啟臣沒有能力、兵馬抵擋韓流，國民黨過去有綿密組織，下資源綁樁，黨產歸公後都沒了。

李正皓認為，高雄市長補選方面，民進黨沒有懸念，他曾說過，若韓國瑜被罷免，國民黨江斷根滅種20年，後續政治效應是2022年地方選舉，而下一次選舉，國民黨將派不出任何一個A咖「被屠殺」。

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