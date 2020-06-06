黨內將掀茶壺風暴？　國民黨青年分析：罷韓93萬票是「教訓國民黨」





▲高雄市長韓案過關後，韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長罷免案以93萬高票通過，韓國瑜未來可能轉戰其他地區，或爭取下屆黨魁，掀起茶壺風暴，對國民黨、民進黨來說，都是一顆未爆彈。對此，國民黨青年部主任蕭敬嚴表示，罷韓通過是人民對國民黨從2018年九合一選舉大勝後的作為，以及長期以來各種政黨形象與兩岸論述、議題表態上的不滿，人民投下的罷免同意票是「教訓國民黨」。

對於國民黨未來困境，國民黨青年部主任蕭敬嚴指出，罷韓通過，其實早在預料之中。因罷免案是「厭惡」的情緒，加上只要「跨過門檻」的投票，只要有突破25%門檻的人出來贊成票就會成功。韓國瑜當初會當選市長，不外乎是「期待改變」以及「給民進黨教訓」的氛圍，但短短不到半年內，跑去參選總統，讓高雄人期待改變的感情，徹徹底底被傷害，這是再多論述說若韓當選總統後能有更多的服務，都無法說服的。

蕭敬嚴強調，今天的罷韓投票，變成了「教訓韓國瑜」與「教訓國民黨」的綜合結果，是對國民黨從2018年九合一選舉大勝後的作為，以及長期以來各種政黨形象與兩岸論述、議題表態上的不滿。但是，國民黨要把責任完全都推給韓國瑜非常容易，犧牲掉一個人，為黨止血的成本也很低。

國民黨的整體支持度不斷下滑，是全黨上下共同的危機，如何重整腳步、重拾民眾信心，才是接下來每一位黨員都該齊心努力的目標。「倘若這個時候還有人妄想明年黨主席選舉，甚至2024總統選舉，只能說，真的是不知道是怎麼輸的。」

至於韓國於未來動向，黨內人士表示，韓若有意投入下屆黨魁之爭，會被視為他東山再起的前哨戰，但是，依照目前的黨內氛圍，如果現任主席江啟臣改革後繼無力，朱立倫可能會成為新共主。

明年3月將進行黨主席改選，針對韓國瑜有無機會參選，最大的關鍵取決於江啟臣做得如何，改革承諾若能達成一定比例，至少成績「及格」了，大多數人會同意讓江啟臣連任，除非江啟臣做得很差，國民黨內才開始討論是否該換將，包括朱立倫，甚至有人討論前總統馬英九回鍋的可能性。

國民黨人士分析，江啟臣接下來是否爭取連任在下階段也會引起高關注度，他達成哪些政見、政黨支持度提高與否，國民黨在他上任前與明年3月時的民調比較，黨員自會判斷，成為江啟臣去留的指標。

值得注意的是，縣市首長、立委、議員也會考量2022、2024誰來當母雞，看誰最有利於自己的選舉，加分最多。假設江啟臣做得不好，黨員就會開始尋找新共主，依照韓國瑜的聲勢大幅下滑，加上民進黨對他的攻擊力道，成為首選的機率並不高。

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