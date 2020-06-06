黃智賢「韓國瑜三輸」預言成真　批民進黨「法西斯」追殺政敵　

▲黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長罷免案6日以93萬9090票通過罷免市長韓國瑜。對此，名嘴黃智賢同日在臉書發文，不僅直批民進黨全面執政及總統蔡英文817萬高票連任後，立刻用國家機器和資源追殺政敵，搶回高雄，還痛罵罷韓團體抹黑反民進黨的人，「法西斯贏了。台灣，適合民進黨的法西斯統治」。

「韓國瑜會被罷免成功，本來就毫無懸念」。黃智賢表示，韓國瑜就任高雄市長後，就開始有聲音希望他競選總統，「我一直是反對的」，因為綠營長期執政高雄，韓國瑜不是高雄人，好不容易當選一定要全力把握，「他就算全力拼市政，都很辛苦了，更何況，民進黨會持續打擊他」，如果他選總統，民進黨可以很輕鬆用市政攻擊他。

「才剛剛高票當選，就去選總統，是台灣政治傳統上，不曾發生過，也不可能被高雄人接受。」黃智賢指出，才當選市長，怎麼可以在就職幾個月，就去競選別的位子？如果韓國瑜把市政做好，成為標竿，讓人民對國民黨執政有信心，並且在總統和立委選舉，到處幫國民黨助選，「那會把韓國瑜的優點，發揮到極致。這才是韓國瑜最應該做的事」。

黃智賢認為，藍營一貫長於內鬥，短於合作，而民進黨執政不行，但擅長選舉，且選舉時更是完全不擇手段，韓國瑜的一些弱點被民進黨蒐集齊全，捏在手裡，正在等著，就怕你不進來。

黃智賢指出，她曾提醒若韓國瑜參選總統，很能會輸總統、輸立委且被罷免，「當時，我遭遇的壓力非常大。但，我說了該說的話」，當時有一些民進黨立委對韓國瑜很友善，「這讓我疑心。長期對政治的觀察，讓我對於民進黨的用心，更是驚疑。」

黃智賢直批，如今韓國瑜被高票罷免，成為台灣選舉史上第一人，而蔡英文高票連任後，對台灣社會的控制，全面收緊，還回過身來，以國家機器，全力罷免韓國瑜，這些都是完全可以預料的。

「2020年的台灣，證明了政績不重要。民進黨掌控社會，媒體，網路，教科書，才能長久執政。」黃智賢再罵，罷韓團體在罷選勝利的國際記者會上，一邊說民主，說免於恐懼、說要擁抱不同意見的人，卻再一次用「境外勢力」，來抹黑反對民進黨的人，「意思是，只要反對台獨，或是妨害民進黨的利益，就是全民公敵。法西斯贏了。台灣，適合民進黨的法西斯統治」。

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