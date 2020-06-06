快訊／民進黨高雄市長補選第一人選　陳其邁說話了





▲陳其邁PO文罷韓投票。（圖／翻攝自陳其邁臉書粉專）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日落幕，韓國瑜獲得超過93萬罷免同意票，寫下歷史成了我國史上第一位被罷免成功的市長。對此，行政院副院長陳其邁也透過臉書PO出豔陽照，「這是屬於高雄的時刻」。

陳其邁表示，「今天，雖然一早是炎熱的天氣，午後又下起大雨，但高雄人的意志堅定，對自己的城市重新做出決定，展現民主的價值。今天的結果，對於所有政治人物而言，都必須謹記在心，要謙卑面對人民，努力完成人民的託付，不然人民就會把權力收回。」

陳其邁強調，高雄人無懼過程中的各種困難與阻礙，仍然用手中的選票，表達對高雄未來發展的看法，「即使有不同的意見，但投票之後我們仍會緊密的團結，為了我們的故鄉的進步一起努力。就像今天的天氣一樣，雨過天晴了，又是陽光普照的一天！」

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