陳菊投完票喊話「民主得來不易」：投票是權利也是責任





▲陳菊呼籲高雄市民投票。（圖／翻攝自陳菊臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日登場，投票時間從上午8點到下午4點。總統府秘書長陳菊也回到家鄉高雄投票，她透過臉書表示，民主得來不易，投票是權利也是責任，呼籲市民回家投票。

陳菊上午在高雄左營投完票，隨後透過臉書表示，「回首來時路，民主得來不易，投票是我們的權利，也是我們的責任。大家一起去投票，善盡身為市民的責任。」

韓國瑜罷免案進入最後階段，眾多高雄市民早在5日就南下回家，或是6日一早趕搭高鐵去投票。行政院副院長陳其邁5日深夜也透過臉書和IG發文，PO出自己搭高鐵回家的照片，喊話高雄人回家投票，「用選票決定我們高雄的未來！」

陳其邁說，高雄人不是沒受過傷、不是沒跌倒過，但美麗島的結痂傷口是大家的驕傲，「民主更是我們高雄人的DNA。今天的台灣，投票已經不需要害怕，投票是主張我們的權利，表達我們的意志，才能讓有權者時時警惕自己民意才是一切的起點。」

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