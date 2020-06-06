罷韓前一晚通電！李佳芬對韓國瑜這樣說　韓冰也來打氣

▲罷韓當天，韓國瑜上午照樣拚市政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、徐愷昕／高雄報導

高雄市長韓國瑜在罷韓投票這天，原本不公開行程，不過被媒體捕捉到，一早他的隨扈就在左營住處外頭準備，繼續他的「拚市政」行程。據了解，韓國瑜昨晚睡前有與人在雲林的妻子李佳芬通電話，面對罷韓投票，李佳芬對他打氣說，「一切平常心。」

高雄市長韓國瑜一早就從左營住處出發，他說因為前陣子下雨嚴重，今天要去視察農損，接著馬上前往美濃看木瓜災損，以及香蕉外銷問題，也開了直播和市民分享，用專心市政來對抗罷韓。

▲韓國瑜透露，妻子與女兒都要他「平常心看待」。（合成圖／ETtoday資料照）

韓國瑜稍早受訪時表示，今天還是以高雄市政為主，被問到昨晚睡得如何，他說，「昨晚睡得還好，今天是幾十年來院轄市市長罷免案第一次，偉大的高雄市市民會做出他們的決定，如果覺得過去1年半，韓國瑜這個團隊做的不錯，那請市民朋友繼續支持，如果覺得韓執政團隊比過去20年還要差，那我們尊重市民朋友的決定」，並強調民主的可貴就是每一位選民手上都握有這張神聖的選票，團隊尊重市民決定。

韓國瑜透露昨晚睡前有跟妻子李佳芬通話，妻子有向他打氣「一切平常心」，而女兒韓冰也有對他說「老爸加油」，全家人共識以平常心看待這場投票。

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