里長帶頭監票、民眾錄影　陳亭妃：最不想看到的事還是發生了

▲陳亭妃。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票6月6日登場，但高雄各地投開票，傳出有民眾拿手機錄影，還有里長帶頭監票。對此，民進黨立委陳亭妃感嘆，「大家最不想看到的事情還是發生了！」

陳亭妃在臉書表示，從早上8點開始投票至現在，高雄多處投開票所外，都有民眾甚至是當地里長，拿著手機或架設錄影機對投票市民進行拍照錄影的情事發生，實在有夠超過。

陳亭妃強調，這種惡意的干擾行為不只明顯觸法，可依刑法中的妨害投票罪被追究責任，更嚴重侵犯憲法賦予人民的基本權利。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟一早也帶著母親、妻子，以及3個孩子前往投開票所。對於監票亂象，他表示，8點投票一開始就接獲非常多反映，大部分都是國民黨籍的里長站在投開票所30公尺內，直接在那裡監視人，也有一些不明人士在30公尺附近拿手機拍，「我們都立即報警處理」。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】