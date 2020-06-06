「感覺年輕人動起來」楊秋興投票　加碼爆料「蔡壁如想拜訪我」

▲前高雄縣長楊秋興6日上午現身投票所。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

罷免高雄市長韓國瑜投票案6日登場！前高雄縣長楊秋興上午來到投票所，受訪時表示，心情很快樂，對這次的投票結果很有信心。楊秋興認為，如果未來有政黨想推出高雄市長候選人的話，一定要找高雄在地人。楊秋興還突然爆料，指出民眾黨立委蔡壁如近日曾向友人表達拜訪之意，雖然兩人並未見面，不過楊秋興表示，「如果是要選市長的話，那就不用了！」

曾在2018年極力輔選韓國瑜參選高雄市長的楊秋興，兩人在韓國瑜宣布參選總統後徹底反目，談到這段期間心境轉變，楊秋興表示：「當初就是支持錯的人，而且當初我是重要的支持人物，所以我也兩次跟高雄市民表示歉意，確實當初識人不清，但也沒關係，我們還有罷免機制。」

如何看待今天的罷免結果？楊秋興表示，5日晚間到國賓飯店參加餐會，但是看到樓下都是年輕人，路上擠得滿滿的，回家路上，沿途看到很多人要搭捷運或是騎摩托車，感覺年輕人動起來了！上午也聽說很多老先生、老太太在排隊，對結果感到樂觀。

▲▼楊秋興步入投票所行使罷免權。（圖／記者吳奕靖攝）

「感覺很不一樣！」楊秋興步出投票所後，表示選單很特別，只有一張，而且是很小一張。楊秋興也期許，投完票，希望對高雄市是一個轉捩點，他指出，「高雄市已經42年來，市長都是外來，每任市長做完就離開高雄，以前高雄市唯二的直轄市，但現在高雄市竟是六都之末，做完高雄人，感覺很心酸。」

若是罷免案成功的話，認為誰能夠勝任代理市長？楊秋興表示：「這個就給中央去傷腦筋。」但他認為，高雄市會落後的因素，就是過去的高雄市長都把高雄當作跳板，「所以未來不管任何政黨要推出候選人，一定要找在地人」。

楊秋興還加碼爆料，指稱友人向他表示，民眾黨立委蔡壁如想來拜訪，他表示：「如果是為了選市長的話，那就不用了，如果是來高雄、想了解高雄的話，那OK！但如果是為了參選高雄市長，那就不用了！」