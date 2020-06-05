獨／承翰爸訃聞曝！兒名字「加方框」　內行人揭揪心內幕

記者翁伊森／嘉義報導

遭刺鐵路警李承翰父親李增文，4日下午3時許因胃出血病逝家中。內政部長徐國勇、總統府秘書長蘇嘉全等人前後到李家慰問致意。李承翰母親表示對司法失去信心，親屬及鄰居也表示對一審結果不滿，但只能靜待二審上訴，不管宣判如何，李增文卻再也看不到了！李家家屬隨後挑定良辰吉時作為李增文公祭，訃聞也隨著曝光，文上的孝男「承翰」也名列當中，用格子特別框住的寫法也格外引人注目。

▲鐵路勇警李承翰因公殉職，在父母心中是孝順的孩子。（圖／記者翁伊森攝）

▲被刺鐵路警李承翰父親李增文訃聞內清楚載列孝男 承翰。（圖／讀者提供）

被刺勇警李承翰父親李增文，今年四月底聆聽法院對鄭姓兇嫌的第一次判決後大失所望，回家整個灰心喪志，精神及食慾不振的他最後因為胃部大量出血病逝家中。

李增文曾在一審無罪的判決結果出爐後，接受媒體採訪時不斷搖著頭，直呼「我的心真的很痛！」，那天起整個人變得很失意、憂鬱，不料36天後竟會含恨辭世。

▲鐵路局李承翰父親李增文靈堂。（圖／記者翁伊森攝）

但是父子倆情深卻在李增文訃聞上表露無遺，只見訃聞上簡單的列出李增文公祭出殯日期，但家屬欄目的第一列就清楚詳載 孝男 承翰，還被用格子匡列住。據了解，李增文對李承翰這個孩子相當疼愛，即使「他已往生！」，仍舊選擇在訃聞上將李承翰姓氏去掉，框上格子表示家人對他的愛永遠都在。

▲鐵路勇警李承翰家屬。（圖／記者翁伊森攝）

有禮儀業者就表示，姓名全框起來，代表人已經往生，從有訃聞就是如此作法。再則就是框名不框姓氏，代表死亡的是該人，不是其姓氏家族。原因還是因為忌諱的關係，框起來代表不在了，那麼，姓名全框起來就像是包括死者的姓氏家族都不在了，所以覺得不吉利，這是一部份人的「見解」，沒有對錯的問題。