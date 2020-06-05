韓國瑜反擊罷韓4戰略　重施蓋牌手法催生韓粉再現





▲罷韓團體上街遊行呼籲高雄市民6月6日出門投票。（圖／里長莊晉勳提供，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

罷韓投票進入決戰關頭，韓國瑜面對從政以來最大危機，除了大動作提出四次訴訟，整體來說卻是「冷處理」，韓陣營極少正面回應相關議題。參與這次罷韓行動的地方人士分析，擔憂韓國瑜多說多錯，「冷處理」成了韓陣營迎戰主軸，再加上「蓋牌」戰略，企圖降低罷韓通過的可能性。

韓國瑜面對這次的罷免危機，透過4大戰略回擊。首先是「法律戰」，韓陣營自四月開始總共提出了四次的訴訟，企圖停止罷免投票；其次，綜觀整場罷韓案，韓陣營定調「冷處理」，雖然提出訴訟，但韓國瑜本人及其陣營其實很少對罷韓正面回應。

第三則是重現2020大選時的「蓋牌」策略，企圖影響罷韓氛圍，進一步造成「標籤效應」，讓投票的行為本身就成了表態罷韓；第四，從蓋牌衍伸出來的「韓粉壓力」，要讓支持罷免案的市民不敢去投票。

韓國瑜法律戰從4月8日開始，韓國瑜委任律師葉慶元、王淺秋，遞狀向台北高等行政法院聲請停止執行中選會准許第二階段連署程序的公函，同月17日，台北高等行政法院駁回，中央選舉委員會宣告韓國瑜罷免案成立；事隔三天，韓國瑜不服裁定，向最高行政法院提起抗告，5月7日最高行政法院駁回，全案確定。

5月11日，韓國瑜三度聲請暫停執行罷韓投票，同月22日，台北高等行政法院駁回；事隔數日後的5月27日，韓國瑜第四度不服裁定，提起抗告，6月1日行政院訴願委員會駁回。韓陣營四度提訴訟企圖阻止罷韓投票，法院四度駁回，最終確定6日投票案確定。

地方人士指出，韓國瑜在2020年總統大選時，面對外界的種種批評全都正面回擊，而且態度一次比一次強硬，不過，卻也導致他強辯、硬拗的形象鮮明，聲望跌至谷底。這次他選擇冷處理罷韓案，也顯示他「否定罷免投票正當性」，四次的訴訟給了支持者交代，同時也形同呼籲蓋牌。

韓國瑜在冷處理的基調上，唯一一次正面回應罷韓案就是5月中透過影片呼籲支持者「不要投票」，重現2020年總統大選時的蓋牌。地方人士分析，韓陣營試圖蓋牌形成標籤效應，意在塑造出來投票的都是罷韓，更糟的情況是，最後若韓國瑜真的被罷免，他還能主張對投票結果不認帳。

韓國瑜蓋牌戰略造成的標籤化效應，目的就是要塑造對立，部分家庭家長挺韓、孩子反韓，如果孩子硬要投票等同是表態反韓立場，恐釀家庭戰爭，讓孩子不敢投票，企圖透過「韓粉壓力」影響罷韓結果。

地方人士痛批，韓國瑜透過種種手段反制罷韓案，面對民意的反彈，他沒有採取任何的修正，反而加強衝突與對立，用對撞的方式攻擊罷韓民意，「韓國瑜毫無悔意，再多的戰略都只會激怒市民。」

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