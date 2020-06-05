付款失敗重買「20秒內訂好」！網曝搶口罩秘訣　準備好2步驟：別一直F5

▲電商平台一開賣口罩，馬上搶購一空。（示意圖／記者張毓容攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國內口罩於6月1日正式解禁，第一波開賣時民眾搶翻天，讓電商平台大當機，不少人都直抱怨根本搶不到。就有網友在臉書社團發文求助「有沒有人要分享買中衛口罩的攻略？」話題引發討論，其他人紛紛留言分享自己的搶購小撇步，也有網友直說，打算等搶購潮過了再買。

有網友在臉書私密社團「口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流」貼文，想跟其他人求救「買中衛口罩的攻略」。就有一名女網友直呼自己有搶到2盒，留言中熱心分享自己搶購前一定做好2步驟，「1.開賣前請先設定好常用送貨地址、常用門市或常用信用卡號」、「2.準備好商品網址，確認好自己要的顏色，時間到F5按下去」。

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有人在該則留言下討論網速，女網友則是透露「不建議開始前一直按重新整理，建議時間到再按」，並說自己有一盒還是用手機買到的，「我手機都只會停在某一商品頁，時間到馬上更新通常都還會有。」

還有一位網友3日晚上8點本來想買丹寧色口罩，中途卻付款失敗，但重新搶別色還是有買到，「原本先搶丹寧色，結果為了刷信用卡多賺回饋，結果按付款的時候失敗了。所以我重新選擇櫻桃紅，然後就果斷放棄信用卡，秒選『貨到付款』，前提是地址跟聯絡資訊都已經設定好，20秒之內我就完成我的購買。」

本站4日也曾報導《神人分享「中衛口罩」網購秘訣 一招讓她買到3盒》，一位鄉民透露，他在博客來買到3盒，「利用網址代碼先預備好，才好購買」，並貼出購買清單截圖證明，確實已經買到中衛櫻桃紅、櫻花粉、深丹寧共3盒的口罩。