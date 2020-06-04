神人分享「中衛口罩」網購秘訣　一招讓她買到3盒

▲中衛口罩網路開賣被秒殺，有鄉民透露搶購秘訣。（圖／中衛提供）

記者葉國吏／綜合報導

電商6月3日開賣中衛口罩，網友拼手速瘋搶，首波釋出2款4色超過萬片口罩，最快在2分鐘內秒殺完售，網購業者也觀察到櫻花粉、立體款搶購熱烈，同時也公布第二波將於6/5開賣。不過由於太難搶到引起網友討論，沒想到有神人分享搶購秘訣，還貼出截圖證明一次就搶到3盒。

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▲鄉民發文「用網路買整盒中衛口罩比現場排隊難買到？」（圖／翻攝批踢踢，下同）

批踢踢鄉民發文，指出網路賣中衛口罩結果大當機、9分鐘賣完，朋友已經放棄用網路買整合中衛口罩了。詢問「用網路買整盒中衛口罩比現場排隊難買到？」

對此有一位鄉民推文透露，她在博客來買到3盒，「利用網址代碼先預備好，才好購買」，並貼出購買清單截圖證明，確實已經買到中衛櫻桃紅、櫻花粉、深丹寧共3盒的口罩。

▲▼有鄉民透露搶購口罩秘訣

有鑑於這次開賣中衛口罩被秒殺，PChome 24h購物也預計將於6/5下午開賣第二波中衛口罩，包含平面口罩，每盒50片裝，售價300元，並有軍綠、薰衣紫、深丹寧三色，每人限購2盒，共計逾萬片口罩提供選購，確切開賣時間將於FB粉絲團或APP公告。博客來第二波則於6/8開賣，但開賣時間點與口罩顏色不透露，依網站公告為準。