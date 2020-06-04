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網購第二波中衛口罩6/5開賣新增2色　「麥迪康」參戰一次可買40盒

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博客來,口罩（圖／博客來提供）

▲網購第二波口罩開賣多了軍綠、薰衣紫2色。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商3日陸續販售中衛盒裝醫療口罩，網友在網路上搶翻天，各大平台只要一開賣就被搶光，最快2分鐘內火速秒殺，而首波才剛結束，網購業者隨即公布第二波開賣時間，此次多了軍綠、薰衣紫2色可挑選，同樣限制每人購買數量，先前好幾場都搶輸的人可好好把握。另外也有平台主打其他廠牌醫療口罩，每人最多可一次購入40盒。

東森購物首批6,000片中衛口罩，開賣瞬間湧入超過萬名會員瘋搶，立即銷售一空，接下來將持續補貨上架，消費者可隨時留意開賣資訊。Yahoo奇摩購物中心、momo購物網則是積極規劃中，尚未公布下一波開賣時段。

PChome 24h購物將於6/5下午開賣第二波中衛口罩，包含平面口罩，每盒50片裝，售價300元，並有軍綠、薰衣紫、深丹寧3色，每人限購2盒，共計逾萬片口罩提供選購，確切開賣時間將於FB粉絲團或APP公告。

蝦皮24h第二波於6/5傍晚17:00開賣，分別有櫻桃紅、深丹寧、薰衣紫3種顏色可挑選，每盒50片裝售價300元，每人限購1盒。

博客來則於6/9上午11點開賣，預計有軍綠、薰衣紫、深丹寧等3色平面口罩可供選擇，每盒50片裝售價300元，每位會員每個顏色限購1盒。海外人士也可登入購買，口罩商品可配送至香港、澳門、馬來西亞、菲律賓、新加坡等12個海外地區。

生活市集,口罩（圖／翻攝自生活市集）

▲生活市集以每人限購「組」數販售醫療口罩，最少1組1盒，最多1組40盒。（圖／翻攝自生活市集）

生活市集即日起上架「MIT麥迪康外科醫療口罩」，1盒50片售價745元，平均每片14.9元，結帳輸入折扣碼再打82折為611元，換算每片12.22元，每人限購1組，最多可一次購入40盒共2,000片，而購買最大組數，折扣後單片7.3元。不限消費金額全面免運費，預計6/5起陸續上架更多款醫療口罩。

松果購物即日起進行第二波開賣醫療級口罩，貨量總計有15萬片口罩，1盒50片售價481元，平均單片9.6元，購買最大組數折扣後單片則為6.88元，不限消費金額全面免運費，下單後1～2天出貨。今（6/4）18:00限量開賣兒童口罩，限量500盒，1盒30片售價229元，平均一片7.6元，下單後陸續出貨。

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