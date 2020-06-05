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今下午3時起網購開搶第2波中衛口罩　他牌兒童口罩上架千盒限量賣

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▲▼彩色口罩。（圖／中衛提供）

▲網購業者今（6/5）起開賣第二波中衛口罩。（圖／中衛提供）

記者洪菱鞠／台北報導

僅管疫情趨緩，口罩需求仍居高不下，電商平台今（6/5）起限量開賣第二波中衛口罩，此次多了軍綠、薰衣紫2色可挑選，但每人可購買數量有限，此外，其他廠牌醫療口罩也陸續上架網購販售中，包括兒童口罩也能買到，家長不用煩惱。

東森購物首批6,000片中衛口罩，開賣瞬間湧入超過萬名會員瘋搶，立即銷售一空，接下來將持續補貨上架，消費者可隨時留意開賣資訊。Yahoo奇摩購物中心則是積極規劃中，尚未公布下一波開賣時段。

momo購物網原擬訂於本周末起開賣中衛CSD、濾得清、天天等品牌醫用口罩，統一調整開賣時間陸續公布，建議消費者可以鎖定臉書粉絲團，掌握更新口罩販售資訊。

目前已確定開賣第二波中衛口罩的電商，PChome 24h購物將於今（6/5）下午3時準時販售，共計逾萬片口罩提供選購，此次主打平面口罩軍綠、薰衣紫、深丹寧3色，每盒50片裝，售價300元，每人限購2盒。

蝦皮購物宣布即日起每天傍晚17:00皆會在蝦皮超市開賣醫療口罩，分別有櫻桃紅、深丹寧、薰衣紫3種顏色可挑選，每盒50片裝售價300元，同時也會持續補貨，提醒民眾勿過度恐慌搶購。

博客來,口罩（圖／博客來提供）

▲博客來第二波口罩開賣多了軍綠、薰衣紫2色。（圖／博客來提供）

博客來則於6/9上午11時開賣，預計有軍綠、薰衣紫、深丹寧等3色平面口罩，每盒50片裝售價300元，每人每個顏色限購1盒，平台另強調口罩商品可配送至香港、澳門、馬來西亞、菲律賓、新加坡等12個海外地區。

除了中衛口罩，也可考慮其他廠牌醫療口罩，松果購物目前上架3款醫療級口罩，2款台灣製、1款泰國製，成人及兒童皆有，最少1盒30片，92折後均價229元，平均單片7.63元；最多1盒80片，92折後均價533元，平均單片6.6元，不限消費金額全面免運費，沒有限制購買數量，下單後1～2天出貨。其中，6/5開賣兒童口罩限量1,000盒。

松果購物（圖／翻攝自松果購物）

▲松果購物限量開賣兒童口罩。（圖／翻攝自松果購物）

生活市集,口罩（圖／翻攝自生活市集）

▲生活市集以每人限購「組」數販售醫療口罩。（圖／翻攝自生活市集）

生活市集本週開始推出各式醫療口罩、一般拋棄式口罩、三層防護成人口罩供消費者選購，亦同步上線「口罩補貨到」專區，囊括數十款口罩相關商品，其中最熱銷的「MIT麥迪康外科醫療口罩」，每人限購1組，最多可一次購入40盒，而即日起再加碼開賣「台灣製威欣利醫療級口罩」，單盒50片裝，提供白、綠2種顏色隨機出貨，首波將上架數千盒，共有1盒、2盒、4盒、10盒等4種組數可選購，每人限購1組，等同一次最多可買到10盒共計500片，不限消費金額全面免運費，下單後將陸續出貨。

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