獨／口罩鬆綁通路開賣秒殺！流氓藥師訪實名制藥局：口罩哪裡買　影曝驚人真相

▲流氓藥師前往當初配合實名制口罩的藥局詢問，發現都買不到口罩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台北萬華一名藥師劉信和自從疫情爆發之後，不斷錄影拍照揭開藥師配合實名制的心酸，被封為「流氓藥師」，現在口罩鬆綁之後，他又實地街訪其他藥局同業，發現從6月1日之後，市面上各大通路開賣口罩，秒殺收場，可是之前配合實名制的藥局都進不到口罩，讓他怒吼自酸：「藥師，最沒有存在感的邊緣人職業」。

劉信和在自己的臉書社團《流氓藥師-劉信和》粉專當中，po出了一段自己去實地街訪其他同業藥局的影片，進到其他藥局當中，面對詢問是否有進到口罩，影片中大約有近10間的藥局都是類似答案，就是「目前進不到貨」，而且進價會是多少也不知道，對照1日鬆綁後的口罩賣買，大通路都有口罩可以賣，甚至一開賣都是秒殺情況，讓劉信和相當感嘆：「最沒有存在感的邊緣人職業」、「口罩師教你做功德」。

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▲流氓藥師前往當初配合實名制口罩的藥局詢問，發現都買不到口罩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

劉信和說6月份中央疫情管制中心表示口罩政策鬆綁，一切回歸市場機制，但是藥局卻是面臨進不到貨的情況，這讓之前配合口罩實名制的藥師，不但要包口罩、幫刷健保卡，甚至還要面對不理性的民眾辱罵，劉信和強調：「心裡很不是滋味，現在回歸市場機制了，但是藥局就是買不到，藥局就只有實名制的功用嗎？雖然藥局不一定要賣口罩，但是那種感受真的很差，有種被用完就丟的感受，難道藥師真的是功德師，只有做到死嗎」。