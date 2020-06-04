香港立法會三讀通過《國歌法》　41票贊成1票反對

▲立法會審議期間，有議員丟出惡臭不明物體，導致會議暫停。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會4日下午以41票贊成、1票反對三讀表決通過《國歌法》，預計於12日生效。《國歌法》將多項「侮辱國歌」的行為列為罪行，包含「篡改歌詞、曲譜」「以歪曲或貶損的方式奏唱國歌」等，違者最高可罰款5萬港元（約19萬元新台幣）及監禁3年。

根據港媒報導，香港立法會4日上午審議《國歌法》，並預定下午進行三讀表決。審議期間，議員陳志全及朱凱迪突扔出惡臭物體，內部還有白色的小蟲，因懷疑有毒，會議臨時宣布暫停，由警方及消防人員進場鑑定。

惡臭物體被證實無毒，只是有機肥料及昆蟲屍體，會議於下午4點45分恢復，期間民主派議員不斷在旁叫罵，抗議「規程問題」，但主席梁君彥並未理會，並於55分進行三讀表決，以41票贊成、1票反對三讀表決通過《國歌法》。

香港政制及內地事務局局長曾國衛指出，《國歌法》預計於12日刊憲生效。

根據香港立法會公布的資料，《國歌法》將多項行為列為罪行，包含「篡改歌詞、曲譜」「以歪曲或貶損的方式奏唱國歌」「公開、故意以任何方式侮辱國歌」「故意發布被篡改的國歌」「故意發布被歪曲或貶損方式奏唱的國歌」等，違法者最高可罰款5萬港元（約19萬元新台幣），以及監禁3年。

《國歌法》的另一重要任務為「推廣國歌」，草案提到，要將國歌納入「中小學教育及中學教育」「廣播及電視節目」，教導學生唱國歌，學習國歌的歷史，並要求廣播電台、電視台播放國歌的官方宣傳唱片及短片。

▼惡臭物體被證明無毒，只是有機肥料及昆蟲屍體。

