川普威脅出動軍隊鎮壓民眾　吳斯懷「對比香港」…質疑蔡政府兩套標準





▲吳斯懷接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

美國黑人「佛洛伊德之死」引發全美示威暴動潮，有許多人將美國暴動潮與香港民運潮相提並論，比較美警與港警誰的執法比較剽悍。立委吳斯懷質疑，川普動用軍隊企圖鎮壓群眾，蔡政府何以緘默不語？

「動用軍隊鎮壓民眾，違反民主價值，蔡政府應表態！」吳斯懷4日在臉書上提到，美國因警察種族歧視引發的示威暴動已持續超過一周，延燒140多個城市，4000多人遭到逮捕，至少26州和華盛頓特區已經動員國民兵應變，現在更有媒體報導，美國政府動用正規陸軍部隊進駐華府。

吳斯懷表示，美國前任、現任國防部長都公開反對川普動用軍隊鎮壓民眾，因為軍隊不是用來對付人民的，「軍隊是被授權使用致命武力及武器來保護國家和人民利益的正規武裝力量。軍隊的任務是保護國家及人民，對其他國家發動戰爭。」

吳斯懷提到，暴力違法的打、砸、搶行為當然要斷然依法處置，但合法的集會遊行、示威抗議是民主國家人民的權利，受到法律保護，民主、自由、人權價值，是民主國家的基本底線，美國政府企圖動用軍隊對付人民，顯然違反民主國家的普世價值。

話鋒一轉，吳斯懷提及，對照香港反送中運動，美國譴責香港警察，支持香港民主運動，鬧得這麼久，大陸都沒有動用解放軍進駐香港鎮暴，現在美國人民示威抗議，川普認為這不叫民主運動，是恐怖份子活動，警察壓不住陣腳，居然動用軍隊企圖鎮壓群眾。

吳斯懷質疑，過去蔡政府支持香港反送中運動抗議群眾，現在美國人民示威抗議，面臨政府動用軍隊鎮壓，自稱捍衛民主、自由、人權的政府何以緘默不語，兩套標準如何面對國人？請問國防部長，假設面對這種情況，有沒有勇氣站出來反對這種反民主的決策？他認為，「若川普執意背離民主，我們應和美國人民站在一起！」

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