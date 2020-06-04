香港民主派扔「小蟲惡臭物」拖延　《國歌法》12日刊憲正式生效！





▲消防員處理「臭彈」。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港立法會今（4）日進行《國歌法》三讀。民主派議員再度繼出「生化武器」抗議，朱凱迪成功丟出後，現場瀰漫濃烈臭味，會議暫停長達5小時。但會議重新開始後，於下午4時55分許通過《國歌法》。

根據「香港01」報導，立法會三讀通過後，香港政制及內地事務局曾國衛表示，《國歌法》將於下周五（12日）刊憲，並且及時生效，政府會加強宣傳及教育工作。

▲香港立法會審議國歌法。（圖／路透社）

香港議會陣線朱凱廸和陳志全出席議會，中午12時51分突然手持標語衝向主席台，其中陳志全受到阻擋未成功，而朱凱迪則順利將手中散發濃烈臭味的液體丟出。

基於會議廳安全，主席宣布會議暫停，由警察、消防員到場處理。朱凱廸指出拋擲的物品主要是「有機肥料」；但有建制派議員認為，相信該物品是糞便，還帶有蟲。

會議於4點45分恢復，期間民主派議員不斷在旁叫罵，抗議「規程問題」，但主席梁君彥並未理會，並於55分進行三讀表決，以以41票贊成、1票反對三讀表決通過《國歌法》。

立法會三讀通過後，香港政制及內地事務局曾國衛表示，《國歌法》將於下周五（12日）刊憲，並且及時生效，政府會加強宣傳及教育工作。

►過期票券「1.5倍」換金幣