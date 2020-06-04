「香港人道援助行動專案」已送政院　陸委會：會是長期性機制

▲因應蔡總統「撐香港」，陸委會跨部會研擬出「香港人道援助行動專案」，與行政院討論。圖為香港民眾上街抗爭港版國安法。（圖／路透）

記者陳政錄／台北報導

針對陸委會主委陳明通上週在立法院承諾，預計一周內對「香港人道援助行動專案」提出規劃，陸委會發言人邱垂正4日受訪時表示，該專案已進入行政程序，待完成作業後，會盡速對外公布說明，同時，該專案會是一項長期性的機制，針對的是符合港澳條例第18條規定中，需要援助的香港居民。

邱垂正重申，為完善港人來台「居留、安置、照顧」，行政院遵照總統指示，由陸委會邀集各部會規劃專案，過程遵循政府主導、陸委會作跨部會整合，由政府所成立的法人機構執行，整合民間跨部門協處，最後，是政府編列預算等共四大原則。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正6月4日主持例行記者會，並發布例行性兩岸關係民調。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正說，法人機構上，專案由「台港經濟文化合作策進會」擔任受理窗口，強化港人移居來台協助、人道援助行動，彰顯政府支持民主普世價值，關懷港人的決心。

邱垂正繼續強調，該「香港人道援助行動專案」，主要針對的是香港澳門關係條例第十八條規定，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」至於對其他現行投資移民、港人來台條件並不會有所影響，但政府也會因應情勢，審慎做通盤檢討。

邱垂正在媒體追問時補充，該專案會是一項長期的機制，主要針對香港，但若是澳門居民有符合港澳條例，我方亦可以受理。

▲中國大陸2020人大閉幕式上，表決通過港版國安法。（圖／記者任以芳攝）

另對於台灣是否啟動第60條內容，停用或部分停止港澳條例，邱垂正說，政府會通盤考量「港版國安法」通過、實施後，中共的作為是不是讓香港情勢惡化、讓香港高度自治地位動搖，「甚至使香港與大陸沒有差別，如此的話，會被迫停止該條例或一部分是用，但不代表香港版國安法實施時，就是60條啟動的時機。」

他補充，對於60條啟動和是否放寬因疫情限縮的陸港澳人士入境，政府會持續進行評估，以維護國家安全和民福祉。另由於7月1日香港主權移交紀念日將至，陸委會也將發表針對港澳情勢的例行性評估報告。

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