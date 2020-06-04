香港民眾移民首選台灣！　港媒：受歡迎大國門檻高只好「退而求其次」

▲陸人大審議國安法，引起香港部分居民不安。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸全國人大會議通過訂立「港版國安法」，引起香港部分民眾反彈，瘋狂尋找移民資訊。據港媒報導，香港有移民顧問透露，近期查詢投資移民人數上升兩至三倍，「台灣及葡萄牙最受歡迎，並非傳統移民大國。」

據《香港01》報導，香港環凱移民顧問公司董事張家禧接受港台訪問時表示，經過1年社會事件，查詢投資移民的人數的確有所上升，而人大宣布就「港版國安法」立法後，由平均每日10個查詢，增加至30至40個。

他進一步表示，美國、加拿大、澳洲、紐西蘭及英國等都是傳統受歡迎的投資移民國家，但近年部份收緊移民政策，不少人都退而求其次，例如台灣投資移民約600萬新台幣，葡萄牙須50萬歐元（約新台幣1670萬元）買房，相比起英國入場門檻約200萬英鎊（約新台幣7712萬元）便宜。

▲台灣成香港人移民熱選。（圖／記者陳建宇攝）

英國首相強生在《泰晤士報》（The Times）表示，為反制北京當局打壓香港，英國政府願意更改移民規範，允許符合規則的近300萬港人與家屬入境英國，其中包含1997年截止登記前持有BNO護照的近35萬港人、以及其他具有申請護照資格的250萬港人。

對於英國擬批准持BNO港人留英1年，及可在當地工作，張家禧也指出，若不選擇投資移民，是有助港人慢慢鋪路定居，但是否有效仍見人見智。

依據內政部移民署統計，2019年香港人來台居留人數共5858人，年增41.2%；2019年定居人數則為1474人，年增35.2%，紛紛都創下近4年新高紀錄。

►戴口罩也要記得保養