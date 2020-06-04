中英聯合聲明已履行完畢！　中國駐英使館發言人：無權干預香港事務

▲港版國安法表決通過後，成為外界焦點。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）3日表示，不惜犧牲英中貿易協議，要位香港民眾爭取自由和權利。中國駐英使館回應，拉布公然干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐英使館發言人首先強調，「香港事務絕不容任何外國干涉」，自1997年7月1日起，香港回歸中國，成為中國的一個特別行政區。香港特區維護國家安全立法純屬中國內政，任何外國無權干預。

發言人也表示，維護國家安全是世界各國中央事權。香港回歸23年來，基本法第23條立法一直沒有完成，導致國安方面處於不設防狀態，因此全國人大作為國家最高權力機關依法堵住香港風險漏洞，正是權利和責任所在。

▲許多港人在街上被警察攔查。（圖／路透社）

香港特區維護國家安全有利於貫徹「一國兩制」和維護香港居民的權利自由。發言人也透露，中國政府將堅定不移並全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針。香港特區維護國家安全立法，正是為了捍衛「一國」、保護「兩制」，正是把握「一國兩制」正確方向，完善香港特區同憲法和基本法實施相關的製度和機制，確保「一國兩制」行穩致遠。

「所謂『違反《中英聯合聲明》』純屬偽命題」。發言人指出， 1997年7月1日香港回歸中國後，《聯合聲明》中與英國有關的權利和義務均已履行完畢，任何國家無權藉口《聯合聲明》干預香港事務，否則就是違反尊重國家主權和領土完整、互不干涉內政的國際法原則。

▲英國外相拉布（Dominic Raab）。（圖／達志影像／美聯社）

而關於「英國國民（海外）護照」(BNO)問題，發言人說，英中曾互換備忘錄，明確承諾不予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則。

發言人表示，敦促英方認清香港已經回歸中國的事實，遵守不干涉他國內政的原則，停止插手香港事務和中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。

►過期票券「1.5倍」換金幣