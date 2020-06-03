中低收入戶沒開戶怎麼領1000？　行政院：已找到發錢方法沒問題

▲行政院發言人丁怡銘。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

行政院為刺激國內市場，2日宣布新振興方案「振興三倍券」將於7月15日上路，民眾屆時可「花1千元領3千元」，且針對中低收入戶，政府會直接匯款1千元進他們的戶頭，但外界就質疑沒開戶的中低收入戶是否無法受惠。行政院發言人丁怡銘3日表示，上一波在擴大紓困方案上，已經給中低收入戶每個月1500元，所以政府已有這群人的帳戶了，即便沒有帳戶的人，政府也透過這一波找到發錢方式。

行政院長蘇貞昌昨天表示，三倍券特色是「3好1溫暖」，對於三倍券要用1千元換3千元，可能造成窮苦民眾的負擔，因此針對約120萬中低收入戶，政府會匯款1千元至他們的戶頭，而這筆金額在存摺上也會寫「換三倍券」。

丁怡銘指出，在上一波在擴大紓困方案上，已經給中低收入戶每個月1500元，共4500元的補助，「所以他們都有帳戶了，沒有帳戶的人我們也透過這一波，已經找到發錢方式，沒有問題的」，如果他們沒有使用這1千元，「不用退，但我們會一直提醒他，1千換3千這麼好康的事情，趕快去做」。

而對於是否政府在7月1日就將1千元匯入中低收入戶的戶頭，丁怡銘則表示「會再找個時間匯款」。

▲國民黨團2日召開「三倍券漏洞百出 鼓勵民眾變相換現金？」記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

不過，國民黨2日質疑，「為何不直接把3千元寄給中低收入戶手中，何必讓弱勢族群為了這2千元跑一趟？」他們也不一定會使用智慧型手機；也有網友在PTT砲轟此舉讓他相當傻眼，認為「怎不直接拿證明領券就好，或是讓里長直接發券給他們，脫褲子放屁喔，還直接匯1000到戶頭勒，真的吃飽太閒」。

其實，政府4月祭出的紓困2.0，就針對中低收入戶及弱勢，連續3個月發放1500元的補助，亦是政府以匯款方式補貼；5月推出的擴大紓困方案，則針對無勞保工作者排富補助1萬元現金，但這兩項政策推出後，就有部分外界聲音質疑，是否這筆錢有送到真正需要的人口袋。

▲行政院長蘇貞昌出席4月22日的紓困記者會 。（資料照／記者李宜秦攝）

其中，對於擴大紓困方案向無勞保工作者，排富發放1萬元現金補助，為何不直接將補助金匯入無加保勞工的戶頭一事，衛服部長陳時中5月7日時表示，此方案要照顧沒有保險、存款不到一定程度，且因為疫情收入減少導致生活困頓的無加保民眾，但他們都不在原有的社會保險資料名單中，所以發起來特別困難。

陳時中還指出，健保跟國保都以人為單位，但急難救助發放是以家戶為單位，家戶跟戶籍又有不同，又跟稅籍不同，查核上有困難，無法用其他保險為單位勾稽查核標準。

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