抽屜找到「三倍券價值全歸0」　她哭：浪費錢了！網曝2管道有解

▲原PO整本三倍券都沒花，哭喊「只能做紀念了！」（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

本站曾報導《「長輩屯振興券」堅決不花 月底拿一疊求救讓他氣炸》，一名網友指出，許多長輩換了振興券後一直捨不得用，直到快到期了才緊張詢問「怎麼辦」，當時引發網友熱議！而今日是元旦，也就是說所有三倍券價值歸0，卻仍有女網友拿出3000元的券求助，「有人跟我一樣嗎？」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，今（1）日在家裡抽屜發現3000元三倍券，連包裝都未拆，如今幣值成了0，讓她相當崩潰，「到了今天才發現這已經不能用了！有人跟我一樣嗎？還有其他辦法嗎？浪費錢了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

畢竟政府與媒體都大力倡導期限僅到2020年底，因此多數網友只能安慰，「50年後拿出來賣」、「不缺錢才遺忘」、「就知道一定會有人po這種文哈哈」、「我替國家感謝妳付出的1000元」、「捐給慈善機構囉」、「放20年後可能會增值」。

不過有內行曝2處理的管道，包括找認識店家幫忙兌換，或者直接捐給流浪貓狗機構等，「有些店家好像會直接現金95折收吧，可以找那種沒發票的店家問看看」、「店家兌換到三月底，所以會收的還是會收啦」、「賣給錢幣社」、「可以捐給浪浪哦」。

▼抽屜找到3000三倍券，她哭：只能做紀念了！（圖／翻攝爆怨公社）