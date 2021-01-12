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兒買進口車！大媽「低收被取消」跳針狂罵　大鬧公所後搭豪車閃人

▲汽車,車,奧迪,S3。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿姨不滿自己的低收入戶資格被取消，但卻坐著豪車離開。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

各個縣市的低收入戶標準不同，不過大多是希望能將資源送到真正需要的人或家庭手中。一名女網友發文表示，她日前去處理兒子學費減免的問題時，撞見一個阿姨在前面大聲嚷嚷；阿姨吵說，國稅局查到兒子去年買進口車，但根本與她無關，怎能取消低收入戶的資格？即便社工人員盡力解釋，阿姨還是不聽，而後，原PO處理完事情，卻看見阿姨搭著豪車離開，畫面格外諷刺。

原PO在「爆怨2公社」上發文表示，為了幫兒子處理學費減免的問題，她日前便前往市公所申請中低收入戶證明；抵達現場後，她便撞見前方有個阿姨大聲嚷嚷，而原因則是不滿自己低收入戶的資格被取消。

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阿姨吵著，國稅局查到她的兒子買進口車，因此取消她的低收入戶資格，但是，「我兒子買車關我什麼事？」即便社工人員盡力解釋，阿姨還是不聽勸，不斷重複說著兒子買車與她無關。

▲▼貧窮,貧富差距,窮人,貧民窟,社會,貧困（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友抱怨，有些很需要幫助的人卻無法如願申請到補助。（示意圖／取自Pixabay）

原PO後來辦完事情要離開前，再次遇到剛剛的阿姨。諷刺的是，阿姨竟是搭著一輛全新的豪車離開，而她則要乖乖穿起雨衣，冒著風雨趕回家，「阿姨，你有新車能坐好幸福欸！幹嘛來搶窮人家的補助啊！」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「真正需要的人都申請不到」、「很多有錢人都這樣，唉！而且很會鑽漏洞」、「很多都這樣，申請補助的一堆有車、有房，我去申請單親津貼不給過就不給過」、「有朋友開豪車領低收補助」、「我是爸媽有房子，到底他們有房子跟我什麼關係」、「你遇到的辦理人員夠英明」、「很多家裡根本不錯的還能過，這才誇張」、「困難的人申請不到，要開頂級進口車才申請得過」。

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