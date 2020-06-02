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變態師1個半月猥褻童9次　花60萬換認罪…法官：寫千字文懺悔換緩刑

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▲▼黑影,租屋,變態,靈異,租房,影子 。（圖／免費圖庫stocksnap）
▲新竹某師1個半月內在補習班猥褻國一男童9次，法官依猥褻幼童罪判刑1年8月，並命令他需親筆寫下至少1千字的悔過書，才能換取緩刑。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市某間補習班的英文老師，1個半月內在補習班猥褻13歲國一男童9次，經男童母親報警遭檢察官提起公訴。英文師除了需賠償60萬給男童及其父母外，新竹地院法官再依猥褻幼童罪判刑1年8月，並命令他需親筆寫下至少1千字的悔過書，才能換取緩刑。

據判決，周男擔任新竹市某間文理補習班的英文教師，從2018年11月中旬起，在補習班教室、雜物間、樓梯間等多處，利用一手環抱腰部、一手撫摸對方生殖器，對一名13歲國一男童猥褻，1個半月竟達9次。事後被男童母親發覺有異而報警。

由於男童握有兩人的簡訊對話紀錄，周師見事情曝光，坦承犯行，並同意以60萬賠償金達成和解，全案改認罪協商進行。

法官認為，周師明知被害人為未滿14歲男童，對於性自主及判斷能力均未成熟，竟多次對男童猥褻，因此依對未滿14歲男子猥褻罪對周師各處6月徒刑，9罪共判處4年6月，應執行1年8月、緩刑3年，緩刑期內交付保護管束，不過，若想成功換取緩刑，法官還有但書，需要周師在「宣判前提出親筆書寫至少1千字悔過書」，且周男需依和解筆錄內容履行，才能放行。

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