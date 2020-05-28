一小時收1千元...辣妹關上門摸遍全身！下秒幫脫褲　他急喊：我怕我太敏感

▲阿義媒介小凡為男客進行半套性交易。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名有前科男子「阿義」（化名）擔任一間養生館的負責人，但他卻媒介女子「小凡」（化名）為男客提供性交易服務，再從中抽取費用。對此，桃園地院審理後，依法判他6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿義先前才因為詐欺案件，遭到桃園地院判刑確定，怎料他服刑完之後，卻不知悔改，基於媒介以營利之犯意，容留小凡在養生館內，以每小時1千元價格，為男客進行半套性交易，而他自己從中收取400元，其餘則由小凡所有。

養生館詭異的經營方式，引發警方懷疑，因此喬裝成男客到養生館消費，而過程中小凡將員警的褲子脫下、觸碰到他的胸時，員警則迅速以，「等下，我怕我太敏感」一句話閃避，而等到小凡準備以手為他進行性交易時，員警則立即表明身分。

對此，桃園地院審理後認為，阿義不思以正道獲取財物，罔顧法令禁制，以媒介、容留成年女子與男客為半套性交易之手段，藉此從中獲得報酬以營利，所為不僅物化女性，還影響社會善良風俗，因此依犯圖利容留猥褻罪，判他6月徒刑，如易科罰金得以1千元折算一日。

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