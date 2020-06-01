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國小女和男同學吵架！家長衝學校「狂毆女老師」…她下體被踢爆慘失禁

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▲▼補習班老師被家長踢下體。（圖／翻攝自微博）

▲補習班老師被家長踢下體。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省長沙市一位補習班女老師日前被學生家長當著眾人面，直接扯掉內衣，裙子被撕爛，甚至下體被狂踢，全程都被監視器錄下。起因揭開，當日，班級的1男1女兩個學生發生矛盾。因為老師批評了女孩，隨後，女孩家長帶了一堆人，來到補習中心，直接把老師打了一頓。

綜合陸媒報導，受害老師李佳（化名）表示，最近中心有個讀小三的女孩性情大變，常稱自己丟了錢，在班裡大吵大鬧，但自己調查後並未發現有人拿了她的錢，沒想到，女孩變得越來越極端，5月26日甚至在教室門上貼上一些極端話語，「這是我的班，誰敢進來就少一條腿，誰進來1分鐘就得死」。

這個年紀的孩子正是天不怕地不怕的時候，其他班級1名男學生見狀就要進來，並跟女孩說「我試試我幾秒會死」。隨後男孩進入教室，二人因此發生爭吵。

▲▼補習班老師被家長踢下體。（圖／翻攝自微博）

▲毆打行為全被錄下。（圖／翻攝自微博）

這時，李佳勸阻無效，只好通知雙方家長面談。沒想到，女孩的媽媽隨後竟帶了一群人來，其中包括2名年輕男子和幾名中年婦女。在談話過程中，李佳承認自己說話「重」了一點，但她認為，自己也不過是把女孩近來的異常如實陳述。

聽到李佳態度不善，女孩媽媽下秒直接動手打人。李佳見狀要報警，馬上被對方搶走電話。這時，一群人全部上前將她推倒在地上毆打，甚至當著眾人面扯掉內衣和裙子，並用穿著尖頭皮鞋的腳狠踢她下體。

李佳表示，現在她除了渾身上下肉眼可見的傷痕之外，還有小便失禁症狀，「除了肉體傷害外，當時那2名男子的行為對自己來說，更像是一場猥褻！他們專門朝隱私部位下手。」

目前，李佳正在做傷情鑑定，轄區派出所已經介入調查。

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