愛我就拍給我看！假學霸誘高中女拍裸照「證明感情」…看5次賠50萬

▲張男自稱高學歷，網交一名高一少女，並要求對方證明感情，自拍裸照供他觀賞，事後張男賠50萬獲和解得緩刑。（示意圖／達志）

記者孫于珊／台北報導

15歲高一少女網戀一名自稱高學歷的張姓成年男子，但卻為愛沖昏頭，怕被分手竟應張男要求，自拍裸體影照給張男。張男因此犯「引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」，張男坦承犯行，並賠償50萬元獲和解，台北地院審酌後，判他1年10月徒刑。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程8場次。可上訴。

判決指出，張男2019年3月23日以交友軟體「CHEERS」結識少女後，2人互加LINE好友，張男向少女佯稱他是「師大附中畢業、將就讀台大法律系」，並使用他人照片誘使少女與他交往，而後張男以「證明感情」為由，引誘少女自拍裸胸、裸性器官等猥褻影照給他觀看，3月至6月期間，共拍了5次。但事後少女察覺有異，便報警處理。

少女及其父母在庭指訴，少女擔心那些不雅影照遭流出，已對外界心生害怕、難以信任他人，更因此事失眠、課業落後。

而張男一開始飾詞狡辯不認罪，直到法院審理期間，他才認罪。張男表示，他未能分辨自己行為偏差而一時失慮，導致對少女身體及心理上造成嚴重陰影，也對少女的家人造成傷害，更造成國家資源浪費，也讓自己父母擔心，他深感後悔，案發後即不斷懺悔、責怪自己，願盡己所能彌補，並除去自己不好的思想。

少女說，她希望自己生活能恢復平靜，願原諒張男，希望張男不要再做類似的事。少女父母也願意給張男改過自新的機會，不用入監服刑。因此法官審酌張男最終能坦承犯行，並賠償50萬元獲和解等一切情狀後，判他緩刑4年。

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