　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

愛我就拍給我看！假學霸誘高中女拍裸照「證明感情」…看5次賠50萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

月經,陰道,下體,私處,女人。（圖／達志／示意）

▲張男自稱高學歷，網交一名高一少女，並要求對方證明感情，自拍裸照供他觀賞，事後張男賠50萬獲和解得緩刑。（示意圖／達志）

記者孫于珊／台北報導

15歲高一少女網戀一名自稱高學歷的張姓成年男子，但卻為愛沖昏頭，怕被分手竟應張男要求，自拍裸體影照給張男。張男因此犯「引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」，張男坦承犯行，並賠償50萬元獲和解，台北地院審酌後，判他1年10月徒刑。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程8場次。可上訴。

判決指出，張男2019年3月23日以交友軟體「CHEERS」結識少女後，2人互加LINE好友，張男向少女佯稱他是「師大附中畢業、將就讀台大法律系」，並使用他人照片誘使少女與他交往，而後張男以「證明感情」為由，引誘少女自拍裸胸、裸性器官等猥褻影照給他觀看，3月至6月期間，共拍了5次。但事後少女察覺有異，便報警處理。

少女及其父母在庭指訴，少女擔心那些不雅影照遭流出，已對外界心生害怕、難以信任他人，更因此事失眠、課業落後。

而張男一開始飾詞狡辯不認罪，直到法院審理期間，他才認罪。張男表示，他未能分辨自己行為偏差而一時失慮，導致對少女身體及心理上造成嚴重陰影，也對少女的家人造成傷害，更造成國家資源浪費，也讓自己父母擔心，他深感後悔，案發後即不斷懺悔、責怪自己，願盡己所能彌補，並除去自己不好的思想。

少女說，她希望自己生活能恢復平靜，願原諒張男，希望張男不要再做類似的事。少女父母也願意給張男改過自新的機會，不用入監服刑。因此法官審酌張男最終能坦承犯行，並賠償50萬元獲和解等一切情狀後，判他緩刑4年。

二手票券豐富你的生活

►好康別錯過～

【更多新聞】

影／工程師「黑屏」北捷手扶梯偷拍！緊黏窄裙黑絲OL　外送員吼「你拍什麼」秒壓制

影／曾用鋼筋打前勞動局長...李明彥再闖北市府「酒瓶砸牆」　這次結局不同了

飛行員赴美受訓喝酒鬧事...心得報告「複製貼上」　要賠華航194萬

ET快訊
LIVE／蔡英文明確表態挺香港　完整說明考量廢除港澳條例
快訊／高雄大暴雨　騎士連人帶車摔落橋1死1傷
快訊／摩托車太吵！宜蘭男「轉頭看一眼」　下秒遭猛砍..失血過
櫃姐當她屁孩白眼譏：我們東西比較貴　刷卡見「螢幕上數字」臉色
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／轎車逆向與公車對撞粉碎！20歲駕駛卡車內　女乘客意識模糊

快訊／高雄旗山騎士天雨路滑　連人帶車摔落排水溝！一死一傷

疑未注意警示！男遭自強號輾斃　噴飛8m「臟器掉出」…四城至宜蘭列車延誤

砸大錢人工受孕10多次終成功！越洋電話報喜…夫秒提離婚　她崩潰怒揭婚外情

錢櫃80人淫趴主辦「韓大特」：遭偷拍會問律師　女留言：居然是我的生日趴

快訊／摩托車太吵！宜蘭男「轉頭看一眼」…下秒遭殺豬刀猛砍　失血過多搶救中

被逼債20萬…宜蘭男「揪團砸店」　店家朋友馳援打回來！槍聲響起來

愛我就拍給我看！假學霸誘高中女拍裸照「證明感情」…看5次賠50萬

基隆男瞎掰「疫情可放假兩週」　法官不罰還勸警：別看影子開槍

曾用鋼筋打前勞動局長...李明彥再闖北市府「酒瓶砸牆」　這次結局不同了

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

快訊／轎車逆向與公車對撞粉碎！20歲駕駛卡車內　女乘客意識模糊

快訊／高雄旗山騎士天雨路滑　連人帶車摔落排水溝！一死一傷

疑未注意警示！男遭自強號輾斃　噴飛8m「臟器掉出」…四城至宜蘭列車延誤

砸大錢人工受孕10多次終成功！越洋電話報喜…夫秒提離婚　她崩潰怒揭婚外情

錢櫃80人淫趴主辦「韓大特」：遭偷拍會問律師　女留言：居然是我的生日趴

快訊／摩托車太吵！宜蘭男「轉頭看一眼」…下秒遭殺豬刀猛砍　失血過多搶救中

被逼債20萬…宜蘭男「揪團砸店」　店家朋友馳援打回來！槍聲響起來

愛我就拍給我看！假學霸誘高中女拍裸照「證明感情」…看5次賠50萬

基隆男瞎掰「疫情可放假兩週」　法官不罰還勸警：別看影子開槍

曾用鋼筋打前勞動局長...李明彥再闖北市府「酒瓶砸牆」　這次結局不同了

快訊／轎車逆向與公車對撞粉碎！20歲駕駛卡車內　女乘客意識模糊

快訊／蔡英文力挺香港人：陸委會主責提出道救援行動方案

他不吃不喝只吸空氣82年！印度「瑜伽神人」90歲高齡逝世

4歲唐寶寶「餓死腐爛2天」遭老鼠啃咬　鄰居驚：不知他們家還有小孩

小CK制服風「瑪莉珍鞋」美出新高度　變貴了依然CP值破表

你的Spotify音樂庫聽不完了！　Spotify宣布取消歌曲儲存上限

尹立控「高市府5千萬大撒幣」！鄭照新曝2本文宣「真實花費」怒了：有誣告嫌疑

北市「最美街道」上藥局受青睞　單價170萬賣出創新高

高鐵南延屏東案至今未核定　民團再喊話蘇貞昌：別鬧天大笑話

13年來首次！　衛福部擬開放「關節保健食品」申請小綠人標章

社會熱門新聞

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

錢櫃「80人運動」直擊　尺度無底限

師生沙發摩蹭碰到重點　她反問：感覺怎麼樣？

偽單身騙砲女網友　他裝暖男專釣單純女

桃園男後座慘被燒成焦屍　家屬靠「葉子」認出他

錢櫃80人混戰「創辦人」曝　烏特邦神祕群組起底

台大女遭分屍案　家屬求償再敗訴

志願役軍人陳屍商旅　遺書：對不起父母

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

驚見浮屍 安平海巡協助打撈

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

更多熱門

相關新聞

小一女童控襲胸　男師結局大逆轉

小一女童控襲胸　男師結局大逆轉

阿浩（化名）先前擔任某國小的外聘社團老師，卻遭指控2016年12月間對當時才就讀一年級的女童美美（化名）襲胸，不僅丟了工作，還要接受20小時的性別平等教育課程，他不服提出行政訴訟。台北高等行政法院認為，美美接受性評會調查時，說詞反覆改變，調查結果尚有令人懷疑之處，最後裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

家人偏心姊姊！10歲妹絕望跳樓輕生

家人偏心姊姊！10歲妹絕望跳樓輕生

台東車站「借錢伯」一借6年　網諷：他要買火車

台東車站「借錢伯」一借6年　網諷：他要買火車

宅男愛上女網友！1個月後就當爸

宅男愛上女網友！1個月後就當爸

10歲男拐到書店死角！　逼5歲女童「舔下體」

10歲男拐到書店死角！　逼5歲女童「舔下體」

關鍵字：

網友假學霸證明感情少女自拍裸片裸照裸體猥褻

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

霍建華0偽裝現身台北街頭

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

高雄各處淹水畫面曝光！一片黃泥水　女驚呼：塌了塌了

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面