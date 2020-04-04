開門見「全裸大姐姐」睡國三兒身旁　母嚇傻…他：我們是真愛

▲少女坦承與少男發生性關係，但否認有違被對方意願。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

21歲的女大生打工結識15歲的國三少男並發展姐弟戀，兩人情不自禁發生性關係，少男母親發現後，氣得帶兒子控女大生妨害性自主。女大生坦承與小男友發生關係，她不斷向少男母道歉，經調解後獲原諒。新竹檢方認，女大生經偵查程序相信已獲教訓，不會再犯，經少男家人同意，予以緩起訴機會，並要求女大生應參加法治教育3次。

女大生在課餘期間打工賺錢，並結識15歲的國三小男友，2019年間，女大生在小男友家聊天、打電動到深夜，兩人情不自禁的發生性關係，隔天早上，小男友的媽媽看見女大生裸睡在兒子身邊，氣得帶上兒子直奔警局控告對方性侵國三兒。

女大生坦承與未成年的小男友發生性關係，但否認是強迫、違反對方意願，國三男也維護女友，認同2人是相愛、自然發生。

女大生與15歲的未成年少男合意發生性關係，將面臨7年以下有期徒刑，案經當地調解委員會調解，少男母願意原諒女大生，並同意給予對方緩起訴機會。檢方也認為女大生經過這次的司法偵查序，心生警惕，應不會再犯，因此依刑法57條規定予以女大生緩起訴，並參加檢方舉辦的法治教育課程3次。

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