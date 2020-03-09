長髮妹「當街脫褲解放」　影片公開…網驚：大開眼界

記者陳凱力／新竹報導

新竹有一名年輕女子，在男伴的陪同下，不知緣由竟在大馬路旁的騎樓脫褲如廁，整段過程被附近監視器拍了下來，一位疑似多次「被迫鏟屎」的網友氣得將影片上傳臉書，讓大家評評理。

▲鏟屎鏟到暴怒的網友將畫面公布。（圖／翻攝新竹爆料公社）

一名陳姓網友於臉書社團「新竹爆料公社」貼出一則令人傻眼的影片，片中有兩名年輕男女共同步行至新竹市圓環一帶的某處騎樓，沒想到穿短褲的長髮年輕女孩突然停下腳步、面對牆壁，將短褲脫下、蹲下，作出疑似在如廁的動作。

陳姓網友也貼文抱怨：「請問這個位置是特別好上嗎？位置（新竹市區圓環附近），一年要掃幾次妳的屎，多走一點附近就有公廁，有點功德心好嗎？請問一下這種人有什麼方式可以制止呢？因為這不是第一次了。」

網友也覺得誇張，紛紛表示「哇，全大開眼界！旁邊還有人」、「傻眼欸，這個女的真敢」、「沒水準」、「好扯喔～是狗嗎？」、「這是什麼動物！？」。

環保局表示，依「廢棄物清理法」規定，在公共場所隨地便溺可罰新台幣1200元到6000元，不過警方也坦言，以監視器的畫面來看，也很難分辨身分，要將「兇手」揪出來，有一定程度上的困難。

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