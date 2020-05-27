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不要碰我！建設公司主任「揉胸強吻」女房仲…她裝醉嘔吐逃一劫

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▲桃園市黃姓男子遭女性友人指控在摩鐵性侵，檢方以女子事後未求救報警，還請黃男開車載回家等理由不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲建設公司行銷部林姓男主任在一次應酬聚會中，為滿足己慾竟對一女房屋銷售員伸狼爪。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者徐愷昕／台中報導

在建設公司行銷部擔任主任的林姓男子，2019年間在一次應酬聚會中突興起色念，為滿足己慾竟朝相鄰而坐的售屋業務員青青（化名）伸出狼爪，不只將手探進她衣褲內撫摸下體、胸部，隨後還以護花為由跟青青返回租屋處，強拉上床猥褻。台中地院審理時考量林男已賠償青青40萬元，審結依強制猥褻罪判他10月，宣告緩刑2年。

判決指出，2019年4月15日晚間，林男在一場聚會中突起色念，竟趁喝醉酒之際伸手撫摸售屋業務員青青的雙腿、臀部及腰部，並以手隔著衣褲碰觸她下體、胸部，期間林男不顧青青多次出手阻止，仍不善罷甘休，繼續撫摸行為。

當晚青青欲離場時，林男先是強吻她嘴巴，隨後又以要護送女生回家為由，與青青坐上同台計程車，路途中就算青青不斷嚴肅表示「不要碰我」，林男仍以手不斷碰觸她胸部，且在抵達青青租屋處後，更以強暴方式將青青推倒在床，試圖脫下女方全身衣褲。

青青當下嚇得只好假裝嘔吐，趁空檔跑進廁所躲避，又或者在床上以手抱膝捲曲身體，避免繼續遭猥褻，林男最終因無法得手而離開。後來，青青也趕緊跑去向案發附近店家調閱監視器並報警處理。

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台中地院審理時，林男坦承犯行，法官考量他已賠償青青40萬元，依強制猥褻罪判他有期徒刑10月，並宣告緩刑2年，緩刑期間需付保護管束，並須服勞役60小時。全案仍可上訴。

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