5歲男童白天遭爆頭亡！兇手身分出爐「才6歲」…媽全程目睹救不回兒子命

▲事發大樓。（圖／翻攝自東方今報）

記者鄭思楠／綜合報導

河南發生一起高空拋物致人死亡的血案。三門峽市一位5歲男童日前中午跟媽媽一起，步行前往外婆家，在外婆家社區其中一棟大樓樓下，突然被一個高空落下的瓷磚砸中，爆頭慘死。母親全程目睹年幼的兒子慘死過程，當場腿軟哭癱。

據《澎湃新聞》報導， 5月29日12時34分，三門峽市公安局110指揮中心接報警稱，華創國際51號有人從樓上扔瓷磚將一兒童頭部砸傷，已撥打過120；接警後，特警、湖濱分局到場處置，同時再次通知120。

經初步調查，29日12時30分許，苗某銘（男，5歲2個月，幼稚園學生）和媽媽一起到華創社區外婆家，在經過社區51號樓西側時，被該樓2507室趙某宸（男，6歲）從25樓通道通風窗戶扔出的瓷磚（樓道內脫落的暘腳線磁磚）砸中頭部，隨即被120送至醫院搶救。

▲5歲男童慘遭高空墜物砸中頭慘死。（圖／翻攝自東方今報）

16時20分許，醫院表示，孩子經搶救無效死亡。目前，三門峽市公安局湖濱分局已把該案立為刑事案件，將向社會通報後續情況。

近年來，大陸多地出現高空拋物致人傷亡事件，引起輿論和監管關注。5月28日，十三屆全國人大三次會議表決通過《民法典》。據悉，《民法典》侵權責任編進一步規定了高空拋物的法律責任，明確了物管機構需履行防範義務、公安等機關負有調查義務等。

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