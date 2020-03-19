摩鐵裸身清醒…身旁竟多睡了1個人　被控撿屍傻眼：她全程都醒著

▲小咪說，當天醒來後發現全身赤裸、身體黏膩且下體疼痛，而吳男則全裸躺在她身邊。（示意圖／資料照）

記者陳凱力／新竹報導

一名吳姓男子遭OL小咪(化名)指控，趁她酒醉時將她撿屍性侵，不過，法官勘驗兩人對話紀錄，發現兩人離開摩鐵後，還互傳「快休息」、「嗯好~你也是」、「愛你喔」等親密訊息，與一般遭受性侵者反應大有不同，判吳男無罪。

小咪指控，2019年初，吳男透過朋友約她一起去KTV唱歌，一行人喝酒喝開了後，吳男以送酒醉的小咪回家為由，將她載往汽車旅館性侵得逞。隔天清晨小咪醒來後，發現全身赤裸、身體黏膩且下體疼痛，而吳男則全裸躺在她身邊，她在發覺自己遭到性侵害後，穿好衣服倉皇駕車逃離現場。

吳男坦承與小咪發生性關係，但否認硬上，他說，當日應友人之邀赴約，吃完飯後一行人繼續前往KTV續攤，後來小咪跟他說與男友分手，要與他在一起，兩人在汽車旅館炒飯時小咪也一直是清醒的。由於當天他開的是小咪的車，因不小心擦撞，後來兩人一直都在討論賠償一事，可能小咪認為他拖延賠償時間，才會告他。

法官發現，小咪在離開KTV時，雖有酒醉之態，但尚可經旁人攙扶而站立，現場證人也證稱其未達不省人事程度，而案發後的中午，小咪曾與友人於LINE中提到去汽車旅館一事，並表示「他堅持要帶我去」、「然後我想說算了，把他丟那我自己回家」等語，可見小咪對於前往汽車旅館之事，並非不知情，才會有「然後我想說算了， 把他丟那我自己回家」之權宜之計，且非酒醉致無意識之程度。

法官再經兩人對話紀錄發現，案發後，小咪曾發訊「到家了~」、吳男回「這麼快」、小咪：「當然」、「不然我就死定了」、吳男回「快休息」、小咪「嗯好~你也是」、吳男回「愛你喔」，且雙方還以LINE通話2次。

法官認，觀察兩人離開汽車旅館後互LINE訊息，幾乎處於隨發隨回的狀態，且對話不乏中「快休息」、「愛你」等關切之意，甚旋即通話2次，實在難想像小咪在離開汽車旅館之前才遭吳男性侵、倉皇逃離等窘境，認為吳男所辯應非虛假，因此判定吳男無罪。

►防疫好物／乾洗手下殺



►影／被嗆：做的不開心就不要做 超狂藥師「掛牌停賣1日」郵差送貨也拒收



►健身遇「高調低吼男」 他拍照轉發…驚人身分曝光



►「手捏求救字條」她全身狂抖匯款 驚見恐怖5個字！警全戒備