防疫津貼一人一萬「打對折」！　護師怒控：振興券變3倍...我們呢？

▲台灣護師醫療產業工會到衛福部疾管署抗議防疫津貼被打折。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

「津貼打折，騙人第一。」台灣護師醫療產業工會今（4）日到疾管署快閃抗議，專責病房護理師津貼發放，從每人每班一萬元限縮到每班只能有1人代為請領。工會理事長陳玉鳳表示，疫情減緩，政府推振興方案一倍變3倍，護理人員津貼卻是一萬變5千，衛福部今天坑護理，就不要怪以後再有疫情爆發時，沒有人要主動跳出來照顧病患。

陳玉鳳提到，防疫津貼近日開始請領，但發放亂象頻傳，「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照顧及防治發給補助津貼獎勵要點」列出津貼適用3對象，在負壓隔離病房、普通隔離病房、加護病房與專責病房等照顧確診或疑似的第一線護理人員，都應獲得每人每班一萬補助。

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不過，陳玉鳳強調，近日疫情減緩，醫院申請防疫津貼後，卻出現各種亂象浮扣，有些更以照顧人數等進行打折。而本該落實監督的衛福部，卻以患者多為輕症為由，放任醫院分配，讓原本喊出的每人每班一萬津貼形同虛設。

▲第一線護理師出面控訴津貼打折情況。（圖／記者屠惠剛攝）

在第一線進行防疫工作的張姓護理師下午也來到快閃活動中陳情。她表示，衛福部後來更改津貼規定為每人每班1萬元，卻未拿掉人數限制，導致多人排班共分一萬依舊。

張姓護理師提到，她曾打電話到醫事司詢問，卻得到若真需要多人排班，可檢附班表審核回應。不過，依現行醫院規定，真正能核可的，卻只有小兒科與特殊照顧。如此回應也讓她感慨，「護理專業竟被打折到如此不堪。」

陳玉鳳表示，針對護理津貼打折扣，產業工會提出3點訴求，一為防疫指揮中心應落實每人每班一萬元獎勵；二為依照上述要點，照冊給予護理人員防疫津貼，並直接入個人帳戶，非由醫院統籌發放；三為設置專線或專門網路平台，讓符合申請條件的醫護人員，有專人處置陳情檢舉，以免再有疫情發生，卻落得沒有護理人員願意投入的處境。