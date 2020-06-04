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黨政高層5分析反擊藍營：蔡英文當年「超前部署」斷言消費券會失敗

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▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌近日公布，振興券正式定名「三倍券」，為了刺激消費，由政府出錢，讓民眾「用一千元可以買到一本三千元的現金券」。藍營對於蔡政府推出的三倍券相當不滿，甚至翻出總統蔡英文當年臉書貼文，稱「小英當年也主張發現金」、「穿越時空打臉自己」。對此，黨政高層透過5點分析反擊，強調蔡英文是「超前部署」斷言消費券會失敗。

黨政高層表示，「蔡英文沒有『穿越時空』打臉自己，蔡英文當年就『超前部署』斷言消費券會失敗。」他指出，部分媒體援引蔡英文在2008年11月的臉書文章，消費券則是2009年1月開始發放。所謂「穿越時空」的說法相當荒謬，反而是印證了當年蔡英文「超前部署」命中消費券的失敗命運。消費券就是失敗的政策，最後的執行效果，不到預期的一半，替代消費的效果，把可能的經濟乘數都吃掉，也印證了蔡英文的憂心。

黨政高層說，實際上，就連馬政府時期的行政院長毛治國，也曾在2015年坦承，發放消費券程序冗長，而且民眾拿到消費券只會花在日常開支上，沒有增加新的消費，無法發揮「槓桿作用、乘數效應」，經過檢討效應相對來講不是那麼高。

黨政高層第二點分析，今昔經濟狀況與時空背景完全不同，胡亂比較毫無常識。2008年馬政府發放消費券，時空背景是金融海嘯政策失靈，導致60多萬人失業及減班休息，所以人人擔心沒錢活不下去、不敢消費，政府什麼措施都沒有，只發一本消費券給民眾，讓大家只敢買生活必需品，只有消費「替代效果」，沒有刺激經濟動能的「乘數效果」，而這在審計部2009年的報告中也明確指出這項問題，審計部也明確指出「對經濟成長之貢獻未如預期」。

這次發放振興三倍券，則是因為疫情衝擊，民眾受疫情影響而縮減了出門消費的機會，並非不消費，而台灣的大規模失業及減班休息（人數尚且控制中），只需點火便可創造爆發性消費。這從疫情趨緩後，各地的消費狀況開始復甦就可以明顯觀察出來。

第三，黨政高層解釋，紓困與振興是不同階段、不同措施，現金紓困發給弱勢，振興券用來擴大消費。這次政府面對武漢肺炎疫情帶來的經濟衝擊，採取分流處理，紓困弱勢發現金、振興經濟三倍券。現金部分，在紓困時期，就有現金紓困、匡列1035億元額度，至今已發放700多億，讓400萬急需紓困的民眾度過難關，也符合當初總統説紓困要發現金的理念。舉例來說，自營業者、弱勢勞工、計程車與遊覽車業者等，都得到三萬的現金。

而在振興期階段，再投入500億發放振興三倍券，擴大民眾的消費的乘數效果，政策宣布後，各大商圈、銀行也紛紛加碼「300再加碼400」、「6000的餐算3000」，看得出這個政策已經讓各行各業的業者嗅到商機，可望為暑假帶動一波消費熱潮。黨政高層強調，也可見拿過去不同的情境來對照現在的因應，只是凸顯對問題本身的無知，也不是負責任的態度。

第四部分，黨政高層提到，振興券改善當年的消費券缺點，更多元、更方便。行政部門也知道消費券行政成本高，因此，振興三倍券新增了信用卡、電子支付等多元方式，但留有紙券的模式，讓不習慣信用卡或電子支付系統的民眾使用，讓民眾選擇自己習慣使用的方式，這是多元方便，而不是複雜。同時，無營業登記的商店，現在已經開發出採取管委會統一換錢，也解決過去沒有照顧弱勢攤商的問題。

最後第五點，黨政高層強調，因為蔡政府前四年嚴守財政紀律，讓現在有財政空間因應疫情。蔡英文政府債務是近十一年最好的，馬英九執政時期胡亂舉債，中央政府一年以上公債未償餘額佔前三年GDP比例高達36%（2009年一路標漲到2012年高峰），目前僅30.5%，距離40%上限尚有1.5兆舉債空間。由於過去四年持家好、嚴守財政紀律，蔡英文政府才有足夠的財政空間，來因應近代史上最嚴重的疫情散播及經濟影響。

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