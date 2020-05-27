低收入戶振興券怎麼發？龔明鑫：3千元擬撥款入帳

▲國發會主委龔明鑫。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

隨著肺炎疫情逐漸趨緩，為了刺激消費政府近期開始研擬發放振興券，規劃每人消費1,000元即可獲得3,000元振興券；不過低收入戶該如何獲得振興券？對此，國發會主委龔明鑫今（27）日上午受立法院經濟委員會國民黨籍召集人廖國棟邀請，赴台東參訪創新產業受訪時指出，目前研擬按照政府列冊的低收入戶，採用撥款入戶的方式進行。

事實上，這次的振興券原則上是每人消費1,000元，即可獲得3,000元的振興券，不排富、即便是郭董也可以領；發放方式會是以行動支付、電子票證、信用卡、紙本等方式進行。

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而針對低收入戶，目前則研擬可以不需先消費1,000元，即可獲得3,000元的振興券；不過低收入戶該如何領也是一個問題，因為低收入戶可能沒有使用信用卡、行動支付，以及電子票證的習慣，對此，龔明鑫解釋，目前研擬直接將3,000元撥款到低收入戶的戶頭當中，如此一來，即便不需要事先消費1,000元，亦可以領3,000元。

不過亦有另一說是要直接將3,000元的振興券，直接發到低收入戶的家中；根據知情人士透露，無論是撥款到戶頭，或者是直接將振興券發派到低收入戶的家中，都是研擬的方向。

因為這次的振興券是採用行動支付、電子票證、信用卡、紙本等多元的方式進行，政府研擬事先詢問低收入戶領取振興券的方式。如果某一低收入戶選擇行動支付、電子票證、信用卡的方式，那麼就會直接撥款入帳；而如果選擇紙本領取的方式，那麼政府就會直接派人將紙本振興券直接發到家。

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