三倍券這一點大勝消費券！政院官員：有「馬英九心魔」的是國民黨





▲「馬政府時期」監察院審計部「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」。（圖／讀者提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌近日公布，振興券正式定名「三倍券」，為了刺激消費，由政府出錢，讓民眾「用一千元可以買到一本三千元的現金券」。面對藍營翻出當年蔡英文臉書文稱「小英當年也主張發現金」、「穿越時空打臉自己」。政院官員以「馬政府時期」監察院審計部「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」為證據說明，反擊有「馬英九心魔」的是國民黨。

政院官員表示，當年蔡英文質疑的是「馬政府發消費券不如發現金」，如果藍營人士仔細閱讀該篇臉書內文，就會知道蔡英文文章重點是說明消費券效益不彰，而事後馬政府的監察院報告也證實了這一點。

政院官員酸，如果藍營也認同蔡英文說法，那麼，消費券不如預期就是藍綠共識。他指出，就連馬英九任命的前閣揆毛治國也曾提到，發消費券振興經濟效益不佳，不該再發，當時的國發會主委也有類似說法，「蔡英文的臉書文並沒有打臉問題，國民黨質疑這點只是證明有馬英九心魔的是國民黨的朋友。」

政院官員進一步指出，振興券比起發現金、消費券好的原因有二。針對發現金部分，振興券是引導消費，避免把現金存起來的機率。券跟現今一樣能拿來消費，不過，因為不能拿去存或是進行儲值性消費，刺激經濟效益當然比現金來的大。

至於為何振興券比消費券來的更有效益，因為當年發放消費券時，全部都由政府支出，容易造成替代性消費，而事後報告內容也確實證明消費券大多是替代性消費。反過來說，這次民眾以消費來換回饋，民眾因為想要拿回饋就會多消費，業者也配合加碼，例如推出消費四千回饋更多等方式，來讓民眾再多花費、進一步達到更大的回饋。

政院官員說，當年消費券只有紙本，如今有了電子支付、信用卡等功能，加上業者的幫忙再加碼，可以創造更大的經濟效益。民眾能拿更多回饋、市場也能獲得更大的經濟刺激，光是這一點振興券已經大勝消費券。

根據2010年「馬政府時期」的監察院審計部所做的「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」，顯示消費券的發放效果不如預期。

該份審核報告的「重要審核意見」評論，點出振興經濟消費券的發放，替代效果偏高。內文提到，「經問卷調查結果，評估消費券發放考量加碼效果後之替代效果，約67.41％，未考量加碼效果則高達76.06％，即民眾將消費券用於原日常支出約72.07％，民眾不會因有消費券購買較貴或較多商品，加碼消費效果未顯現，經模擬情境，消費券政策對本年度經濟成長率之貢獻約0.28至0.43個百分點。」

「馬政府時期」的審計部評論消費券的效果，「以上情況顯示消費券之發放替代效果偏高，又消費券未能多次流通，乘數效果有限，致對經濟成長之貢獻未如預期，經函請行政院經濟建設委員檢討改善，作為嗣後擬定政策之參考。」

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