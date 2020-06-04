　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三倍券這一點大勝消費券！政院官員：有「馬英九心魔」的是國民黨

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「馬政府時期」監察院審計部「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」。（圖／讀者提供）

▲「馬政府時期」監察院審計部「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」。（圖／讀者提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌近日公布，振興券正式定名「三倍券」，為了刺激消費，由政府出錢，讓民眾「用一千元可以買到一本三千元的現金券」。面對藍營翻出當年蔡英文臉書文稱「小英當年也主張發現金」、「穿越時空打臉自己」。政院官員以「馬政府時期」監察院審計部「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」為證據說明，反擊有「馬英九心魔」的是國民黨。

政院官員表示，當年蔡英文質疑的是「馬政府發消費券不如發現金」，如果藍營人士仔細閱讀該篇臉書內文，就會知道蔡英文文章重點是說明消費券效益不彰，而事後馬政府的監察院報告也證實了這一點。

政院官員酸，如果藍營也認同蔡英文說法，那麼，消費券不如預期就是藍綠共識。他指出，就連馬英九任命的前閣揆毛治國也曾提到，發消費券振興經濟效益不佳，不該再發，當時的國發會主委也有類似說法，「蔡英文的臉書文並沒有打臉問題，國民黨質疑這點只是證明有馬英九心魔的是國民黨的朋友。」

政院官員進一步指出，振興券比起發現金、消費券好的原因有二。針對發現金部分，振興券是引導消費，避免把現金存起來的機率。券跟現今一樣能拿來消費，不過，因為不能拿去存或是進行儲值性消費，刺激經濟效益當然比現金來的大。

至於為何振興券比消費券來的更有效益，因為當年發放消費券時，全部都由政府支出，容易造成替代性消費，而事後報告內容也確實證明消費券大多是替代性消費。反過來說，這次民眾以消費來換回饋，民眾因為想要拿回饋就會多消費，業者也配合加碼，例如推出消費四千回饋更多等方式，來讓民眾再多花費、進一步達到更大的回饋。

政院官員說，當年消費券只有紙本，如今有了電子支付、信用卡等功能，加上業者的幫忙再加碼，可以創造更大的經濟效益。民眾能拿更多回饋、市場也能獲得更大的經濟刺激，光是這一點振興券已經大勝消費券。

根據2010年「馬政府時期」的監察院審計部所做的「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」，顯示消費券的發放效果不如預期。

該份審核報告的「重要審核意見」評論，點出振興經濟消費券的發放，替代效果偏高。內文提到，「經問卷調查結果，評估消費券發放考量加碼效果後之替代效果，約67.41％，未考量加碼效果則高達76.06％，即民眾將消費券用於原日常支出約72.07％，民眾不會因有消費券購買較貴或較多商品，加碼消費效果未顯現，經模擬情境，消費券政策對本年度經濟成長率之貢獻約0.28至0.43個百分點。」

「馬政府時期」的審計部評論消費券的效果，「以上情況顯示消費券之發放替代效果偏高，又消費券未能多次流通，乘數效果有限，致對經濟成長之貢獻未如預期，經函請行政院經濟建設委員檢討改善，作為嗣後擬定政策之參考。」

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
梁云菲曝分手金剛原因！　「我像他的寵物」1年情斷
習近平與以往不同！美國防部前官員：台海5年內必有一戰
酒店妹全裸墜21樓亡　房內留3隻貓…悲慘身世曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宜縣與大陸6億農產MOU只賣1300萬　林姿妙：配合新南向多元推銷

網傳解放軍訓練基地出現「基隆市政府」　林右昌：針對性作法不以為然

再度與思科招手　蔡英文、林右昌、鄭文燦都曾赴美拜訪

北捷、公車口罩令鬆綁？北市：6/7中央公布後照辦

豐原水資中心啟用　盧秀燕讚「看不見工程」提升市民生活品質

陳時中「內心傾向」居家檢疫者可投罷韓票　吳斯懷批雙重標準

罷韓投票倒數　柯文哲：沒有向黨員下達任何指令和動作

議員爆一年請假長達30天　柯文哲跳針「時數根本沒意義」

川普威脅出動軍隊鎮壓民眾　吳斯懷「對比香港」…質疑蔡政府兩套標準

雙城論壇維持舉辦　北市府已跟陸委會討論：沒有反對理由

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

宜縣與大陸6億農產MOU只賣1300萬　林姿妙：配合新南向多元推銷

網傳解放軍訓練基地出現「基隆市政府」　林右昌：針對性作法不以為然

再度與思科招手　蔡英文、林右昌、鄭文燦都曾赴美拜訪

北捷、公車口罩令鬆綁？北市：6/7中央公布後照辦

豐原水資中心啟用　盧秀燕讚「看不見工程」提升市民生活品質

陳時中「內心傾向」居家檢疫者可投罷韓票　吳斯懷批雙重標準

罷韓投票倒數　柯文哲：沒有向黨員下達任何指令和動作

議員爆一年請假長達30天　柯文哲跳針「時數根本沒意義」

川普威脅出動軍隊鎮壓民眾　吳斯懷「對比香港」…質疑蔡政府兩套標準

雙城論壇維持舉辦　北市府已跟陸委會討論：沒有反對理由

新舊左營道路縫合！舊左營受惠大　中古大樓漲幅上看15%

宜縣與大陸6億農產MOU只賣1300萬　林姿妙：配合新南向多元推銷

父母婚姻不忠傷了孩子　通姦除罪是人權進步或家庭退守指標？

「比丘、比丘尼」多仰賴信眾捐獻...適用急難紓困？　陳宗彥：研議中

失序、衝突繼續延燒！12星座「6/5-6/12運勢」…金牛、天蠍謹慎理財

網傳解放軍訓練基地出現「基隆市政府」　林右昌：針對性作法不以為然

再度與思科招手　蔡英文、林右昌、鄭文燦都曾赴美拜訪

新台幣收盤貶值2.1分　收在29.926元兌1美元

移轉印鑑證明免附免申請　基隆市府「土地登記線上聲明措施」開課了

10警出任務全失蹤…貨車內傳惡臭！　一開驚見7屍體「肢解成塊」還裝袋

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

三倍券4大質疑公開　李艷秋曝「政府沒說出口的想法」

蔡英文乾兒子醉倒被輾斃？　總統府還原真相

一張圖秒懂　「三倍券」vs.「消費券」

吳怡農南下挺罷韓　粉絲尖叫：選市長

唐鳳盼捐三倍券　台權會婉拒

呂捷表態投票！妻被出征霸氣嗆：管你什麼粉

幕後／王金平「站出來」挺韓原因曝光

扯！新北評鑑優等公托爆虐童「勒脖懸空」　監視畫面遭刪除

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

韓國瑜6月6日坐鎮高雄！開票後向市民發表感謝

陳學聖反罷韓！　為什麼只有韓國瑜要被罷免？

破解三倍券去好市多套現3000　IT大臣唐鳳出招因應

孫大千4點質疑指控交大：返鄉專車就是賄選

悠遊卡花3千回饋2千「沒使用期限」

更多熱門

相關新聞

保育藻礁有希望了？環團見蔡英文後笑了

保育藻礁有希望了？環團見蔡英文後笑了

總統蔡英文今（4日）接見「全國NGOs環境會議」12個環保團體代表、3位環境保護終身成就獎得主。搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政會後表示，跟總統見面後，藻礁保育露出曙光，非常謝謝蔡英文。

護師控：防疫津貼一人一萬「打對折」

護師控：防疫津貼一人一萬「打對折」

蔡英文要環團「持續對話、不要衝突」！

蔡英文要環團「持續對話、不要衝突」！

黨政高層5分析反擊藍營：蔡英文當年「超前部署」斷言消費券會失敗

黨政高層5分析反擊藍營：蔡英文當年「超前部署」斷言消費券會失敗

幕後／三倍券禁電商沒轉彎！3大類「白名單」消費者一看就懂

幕後／三倍券禁電商沒轉彎！3大類「白名單」消費者一看就懂

關鍵字：

蔡英文馬英九消費券振興券振興三倍券

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面