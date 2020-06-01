　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批政院振興方案一團亂　國民黨團籲擴編振興預算普發6000現金

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨團召開「防疫95分  紓困59分  振興？分」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「防疫95分 紓困59分 振興？分」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

振興券方案明天將出爐，國民黨團1日召開記者會，再次主張不排富普發現金，並將於立法院臨時會提案修法，強烈建議行政院再編列振興預算送到立法院審議，預計以1600億預算，不排富普發現金6000元給國人，補足紓困的不足。

國民黨團呼籲，行政院明天公布的振興方案，請拿掉馬英九心魔，《紓困振興特別條例》還有2100億元可以運用，每人發6000元現金不排富，如此才能刺激國內消費。此外，國民黨團將在本會期臨時會提案修法，強烈建議行政院再編列2100億元，不排富普發現金6000元做為振興之用。

總召林為洲表示，國內防疫成效卓著，6月7日將逐步解封，紓困仍在持續進行，「萬元之亂」也沒停止，包括政府辦理紓困時，身分認定不同、主管機關也不同，民眾光是身分上的認定，到底能夠領多少都霧煞煞，紓困成效不及格，緊接著而來的振興方案，看起似乎仍舊一團亂。

林為洲指出，上個月《紓困振興特別條例》通過2100億元預算，其中一條載明「如有需要，經立法院同意可再編列2100億元」，國民黨團強烈建議行政院再編列振興預算，送到立法院審議，不排富普發現金6000元給國人，預算預計為1600億元，即可補足紓困之不足，也能供振興經濟之用。

首席副書記長林奕華表示，目前所獲悉行政院提出的振興方案，竟然是用「1千換3千」，紓困已經是在刁難人民，難道振興還要在剝削人民嗎？她批評坐在冷氣房做下的決策，不思如何讓人民好用，比馬政府時期不但少了1600元，呼籲行政院拿掉「馬英九心魔」，普發現金6000元不排富，才可刺激消費、振興經濟。

立委陳玉珍也抨擊，民眾都已經溺水了，行政院還在量救生圈大小，「馬英九心魔」一直無法釋懷，當年每人3600元消費券只花政府800多億元，現在蔡政府在立院通過的振興紓困預算有1兆500億元，居然還要民眾「拿1千換3千」？是唬弄百姓還是政府無能。

ET快訊
振興券如何領搶先看！花3千退你2千　四大管道一次看懂
清潔保養CP值冠軍！　買就送「20個立體口罩」
剛目睹死亡車禍…22歲男IG：騎車要小心！　12小時後與女友
崔佩儀爆19年婚變露面　談到老公哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

敦南誠品、聯合晚報熄燈　朱立倫：老品牌不會被淘汰

即／北市副發言人陳冠廷口頭請辭　控訴「黨政人士散佈錯誤資訊」

罷韓投票倒數5天！關鍵時刻韓國瑜採「冰處理」　幕僚曝他心境…

鼓吹高雄韓粉去投票！黃創夏：讓他專心準備選下一屆總統

罷韓投票倒數　林為洲：即使被罷也會做到最後一天

韓國瑜被罷免請他回北農？ 柯文哲秒答「2個字」

配合防疫！罷韓投票記得戴口罩　高市選委會：監票採「實名制」登記

批政院振興方案一團亂　國民黨團籲擴編振興預算普發6000現金

快訊／韓國瑜提訴願遭行政院駁回　本週六罷韓投票照常舉行

蘇貞昌洗臉高雄榮總院長　吳斯懷批「酷吏」：這是在羞辱人

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

敦南誠品、聯合晚報熄燈　朱立倫：老品牌不會被淘汰

即／北市副發言人陳冠廷口頭請辭　控訴「黨政人士散佈錯誤資訊」

罷韓投票倒數5天！關鍵時刻韓國瑜採「冰處理」　幕僚曝他心境…

鼓吹高雄韓粉去投票！黃創夏：讓他專心準備選下一屆總統

罷韓投票倒數　林為洲：即使被罷也會做到最後一天

韓國瑜被罷免請他回北農？ 柯文哲秒答「2個字」

配合防疫！罷韓投票記得戴口罩　高市選委會：監票採「實名制」登記

批政院振興方案一團亂　國民黨團籲擴編振興預算普發6000現金

快訊／韓國瑜提訴願遭行政院駁回　本週六罷韓投票照常舉行

蘇貞昌洗臉高雄榮總院長　吳斯懷批「酷吏」：這是在羞辱人

挑戰張國榮、華晨宇！YouTube破億歌手cover《夜半歌聲》：哥哥是傳奇

喜觀搞曖昧的3大星座！雙魚不懂拒絕、射手樂於享受自由

再見了聯合晚報！1萬1783天頭版縮圖拼成「謝謝」　派報員感慨：明天就失業了

以為要去玩！柯基坐阿嬤車超開心　「回來臭臉」獲得除濕機1台

每天半夜都起來檢查玩具？　傻喵狂按「神秘指法」網笑：是摩斯密碼

領先六都！台南警46輛警用Gogoro上路　「防割戰術手套」亮相

全美動亂加劇　川普暫不打算直接指揮國民兵

美稱港示威「美麗風景線」...華春瑩一句反嗆！　陸網嗨翻「神預言家」

陳立農粉絲送「超浮誇應援」...金曲歌后一看大喊：好羨慕！

敦南誠品、聯合晚報熄燈　朱立倫：老品牌不會被淘汰

單車伯「鬼牽式」詭衝快車道　直直撞油罐車慘遭輾斃亡

政治熱門新聞

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

陳時中行程爆滿　「緊閉雙眼擦汗」快熱暈

台灣給WHO警告信？陳佩琪譏「硬拗」

韓國瑜提停止罷免訴願　行政院直接駁回

蘇揆視察榮總屏東分院問停車位　院長回「大概」挨刮

駐德代表逐句翻譯打臉陳佩琪！

吳斯懷挺韓　賭100碗牛肉麵酸綠營

韓陣營「五不做」：拒對罷免公開談話

日本首波開放入境名單沒有台灣　外交部回應了

陳時中證實曾力挺　柯回應了！

苗博雅憂：不投票恐成「滋養韓國瑜的養分」

鄭文燦斷肋骨…母親做這件事

韓國瑜反罷免動作外界看攏嘸　徐巧芯點出原因

更多熱門

相關新聞

獨／瑞豐夜市率先自救！75萬「抵用券」救攤商

獨／瑞豐夜市率先自救！75萬「抵用券」救攤商

受到磐石軍艦的足跡影響，高雄市瑞豐夜市不但停業3天，業績大受影響，所以現在率先宣布推出「全場抵用券」，一大張面額總數為50塊，分成5張，也就是一小張為10塊錢，每攤單次消費限制使用一次，總共已經印製了1萬5千張，這也是瑞豐夜市成立20年來，首次砸75萬推抵用券來救業績。

振興券如何領搶先看！花3千退你2千　四大管道一次看懂

振興券如何領搶先看！花3千退你2千　四大管道一次看懂

獨／高市撒5千萬救經濟　夜市檳榔攤、麻將賓果可抵？

獨／高市撒5千萬救經濟　夜市檳榔攤、麻將賓果可抵？

「振興券真的那麼不堪嗎？」引熱論

「振興券真的那麼不堪嗎？」引熱論

振興券擬開放外配、陸配也能領　政府大紅包總額上看500億元

振興券擬開放外配、陸配也能領　政府大紅包總額上看500億元

關鍵字：

振興券國民黨團發現金

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

《青春有你2》「無修音真實片」外流

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

驚悚畫面曝！重機情侶來衝進車底遭輾慘死

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面