批政院振興方案一團亂　國民黨團籲擴編振興預算普發6000現金

▲國民黨團召開「防疫95分 紓困59分 振興？分」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

振興券方案明天將出爐，國民黨團1日召開記者會，再次主張不排富普發現金，並將於立法院臨時會提案修法，強烈建議行政院再編列振興預算送到立法院審議，預計以1600億預算，不排富普發現金6000元給國人，補足紓困的不足。

國民黨團呼籲，行政院明天公布的振興方案，請拿掉馬英九心魔，《紓困振興特別條例》還有2100億元可以運用，每人發6000元現金不排富，如此才能刺激國內消費。此外，國民黨團將在本會期臨時會提案修法，強烈建議行政院再編列2100億元，不排富普發現金6000元做為振興之用。

總召林為洲表示，國內防疫成效卓著，6月7日將逐步解封，紓困仍在持續進行，「萬元之亂」也沒停止，包括政府辦理紓困時，身分認定不同、主管機關也不同，民眾光是身分上的認定，到底能夠領多少都霧煞煞，紓困成效不及格，緊接著而來的振興方案，看起似乎仍舊一團亂。

林為洲指出，上個月《紓困振興特別條例》通過2100億元預算，其中一條載明「如有需要，經立法院同意可再編列2100億元」，國民黨團強烈建議行政院再編列振興預算，送到立法院審議，不排富普發現金6000元給國人，預算預計為1600億元，即可補足紓困之不足，也能供振興經濟之用。

首席副書記長林奕華表示，目前所獲悉行政院提出的振興方案，竟然是用「1千換3千」，紓困已經是在刁難人民，難道振興還要在剝削人民嗎？她批評坐在冷氣房做下的決策，不思如何讓人民好用，比馬政府時期不但少了1600元，呼籲行政院拿掉「馬英九心魔」，普發現金6000元不排富，才可刺激消費、振興經濟。

立委陳玉珍也抨擊，民眾都已經溺水了，行政院還在量救生圈大小，「馬英九心魔」一直無法釋懷，當年每人3600元消費券只花政府800多億元，現在蔡政府在立院通過的振興紓困預算有1兆500億元，居然還要民眾「拿1千換3千」？是唬弄百姓還是政府無能。