「發放振興券用健保卡」民團憂出賣個資　陳時中：若使用會取得授權

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

隨著疫情逐漸趨緩，為刺激消費政府將發放振興券，行政院規劃推出「振興券」，傳出可能比照口罩實名制用健保卡領售；然而健保卡涉及民眾隱私，且依據相關資料存取管理辦法用途僅包含健保署服務、醫事服務機構用途等，民團批評恐淪為違法濫權行政行為。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日表示，如果使用健保卡，一定要取得授權、完備相關法規。

政府規劃每人消費1,000元即可獲得3,000元振興券，低收入戶則免費領，正式方案將於6月2日由行政院長蘇貞昌進行報告。據瞭解，振興券將在7月正式發放，目前規劃採用電子支付與實體券並行，紙本方面傾向採健保卡認證，並預計在郵局、超商銷售。

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根據《全民健康保險保險憑證製發及存取資料管理辦法》規定了健保卡有三項用途，「供領卡人在健保醫事服務機構做醫療用途」、「申辦健保署提供的服務」、「申辦健保署與其他政府機關（構）合作的網路服務。」

台灣人權促進會指出，行政院在疫情期間授權超商可使用健保卡領取口罩，本已有違法疑慮；而行政院如今要授權超商以健保卡領售振興券，更將是進一步違法濫權的行政行為。

台權會也認為，若行政院授權各超商執行實名領售振興券，則消費者的消費紀錄將更容易被業者所掌握，這個政策也將成為行政院明目張膽透過其利誘，將人民個資販賣給企業的狀況。

媒體提問指出，若振興券使用健保卡銷售的相關法源依據，陳時中表示，振興券發放還在規劃中，會以最方便方式進行，目前還沒有確認用什麼方式，如果使用到健保卡要有一定授權、相關法規完備，在合法範圍內才可以做。

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