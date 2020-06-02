白人警遭妻離婚「理由未提佛洛伊德」　財產分配曝光…霸氣淨身出戶斷關係！

▲明尼斯亞波利斯警員蕭文，涉嫌對佛洛伊德執法過當，妻子更訴請離婚。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上月25日遭到白人警方執法過當，送醫急救之後不治。消息曝光後，當下執法的4名員警全遭到調查，其中用膝蓋壓制佛洛伊德的白人警察蕭文（Derek Chauvin）不僅被起訴，就連妻子也公開宣布訴請離婚，如今離婚內容也隨之曝光。

根據英國《每日郵報》報導，蕭文的妻子凱莉（Kellie Chauvin）在得知佛洛伊德的死與丈夫有關之後，立即表達自己對於死者家屬、在悲劇中受傷的人表達歉意。凱莉也表示，自己已經提出申請，將和蕭文離婚，而近日凱莉的離婚文件中部份內容曝光，包括不打算拿蕭文「任何一毛錢」，且描述婚姻已經到達「無法挽回的崩潰地步」。

據悉，凱莉是苗族後裔，舉家移民到美國之後，就相當關注人權議題，未料自己的丈夫卻在執勤時，涉及執法過當，引發全美的種族問題示威。然而凱莉在提到離婚時，並未特別提及佛洛伊德之死，而是用「無法挽回的破裂」來形容。

日前凱莉曾表示，她與蕭文並沒有孩子，但希望社會大眾可以給其他父母、家庭、孩子一些安全與隱私。根據消息人士指出，當局仍在評估蕭文所關押的監獄，因為面對目前造成全美示威抗議的頭號人物，若是如一般囚犯關押，「可能進去不到兩分鐘就死了」因此需要考量其安全問題。

▲佛洛伊德最後遭到執法照片曝光。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

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