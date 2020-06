華府示威驚見「中華民國國旗」！　身上掛標語：台灣與你同在

▲華盛頓特區遊行出現中華民國國旗。(圖/翻攝自推特/@aletweetsnews)



記者張方瑀/綜合報導

全美示威衝突持續爆發,總統川普1日在白宮發表完演說後,穿越拉法葉公園(Lafayette Park)前往聖約翰公會教堂。當時有許多手持「Black Lives Matter(黑人的命也是命)」標語群眾聚集在白宮外抗議,從網友錄下的畫面可以看到,遊行人群中甚至出現中華民國國旗。

網友Alejandro Alvarez在推特張貼多段影片指出,在白宮外圍遭到大約100名警察驅趕,因為當時川普正準備前往聖約翰公會教堂(St. John’s Episcopal Church),接著有些民眾走到前線與警察協商,希望能夠和平撤離,這時在畫面中也出現一名男子手持中華民國國旗,一起走在示威人群中,身上掛的牌子寫著「TAIWAN IS WITH U」(台灣與你同在)。

A few protesters walked up to the police and managed to negotiate a peaceful resolution with their commander. They’ve agreed to march away from the White House.



What happened at Lafayette was so intense and sudden that the hundreds at H and 16th scattered into the city. pic.twitter.com/z1K0hhTodc