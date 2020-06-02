華府示威驚見「中華民國國旗」！　身上掛標語：台灣與你同在

▲華盛頓特區遊行出現中華民國國旗。（圖／翻攝自推特／@aletweetsnews）



記者張方瑀／綜合報導

全美示威衝突持續爆發，總統川普1日在白宮發表完演說後，穿越拉法葉公園（Lafayette Park）前往聖約翰公會教堂。當時有許多手持「Black Lives Matter（黑人的命也是命）」標語群眾聚集在白宮外抗議，從網友錄下的畫面可以看到，遊行人群中甚至出現中華民國國旗。

網友Alejandro Alvarez在推特張貼多段影片指出，在白宮外圍遭到大約100名警察驅趕，因為當時川普正準備前往聖約翰公會教堂（St. John’s Episcopal Church），接著有些民眾走到前線與警察協商，希望能夠和平撤離，這時在畫面中也出現一名男子手持中華民國國旗，一起走在示威人群中，身上掛的牌子寫著「TAIWAN IS WITH U」（台灣與你同在）。

A few protesters walked up to the police and managed to negotiate a peaceful resolution with their commander. They’ve agreed to march away from the White House.



What happened at Lafayette was so intense and sudden that the hundreds at H and 16th scattered into the city. pic.twitter.com/z1K0hhTodc — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) June 1, 2020

▲中華民國國旗出現在27秒處。



從推特貼文可以發現，該名網友所屬的團體屬於「和平示威」，在拉法葉公園中都是手持標語，高呼口號進行抗議，並未與警方發生進一步衝突。畫面中也能看到，公園旁邊也堆滿了民眾捐贈的物資，包含飲用水以及急救箱，甚至還有人在路燈上綁了一瓶乾洗手。

川普在演說中表示，這場暴動猶如國內的恐怖行為，如果大規模示威持續，他將會動用軍隊恢復美國街頭秩序，「如果哪個城市或州拒絕採取必要行動，保護其居民的生命財產，那麼我將會部署美國軍隊，迅速為他們解決問題。」

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