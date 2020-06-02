LIVE / 蘇貞昌宣布發放振興券7/15上路 政府500億預算拼千億消費額





▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

即將在7月15日正式上路的振興券，完整使用方法正式出爐，根據規劃民眾可透過四大管道進行預購，在刷卡方面更規劃只要刷卡超過3000元，直接退你2000元的便民用法。行政院長蘇貞昌及政委唐鳳2日上午10時率內閣團隊親上火線說明振興細節，預計也將針對外界關注之振興券能否一家人一起使用作出說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

面對新冠肺炎疫情趨緩，「紓困」後的下一階段「振興」即將正式上路。歷經長達3個月的研議後，行政院拍板排除過去稱之為「酷碰券」、「振興抵用券」等名稱，定名為「振興券」，並秉持好領、好用等原則。在規模方面，也擴大上看500億元，且支付工具多元，納入信用卡、行動支付、電子票證、紙本等，共計4大管道。

蘇貞昌2日上午10時率行政院秘書長李孟諺、政委唐鳳及龔明鑫，以及行政院發言人丁怡銘、經濟部長沈榮津、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、主計總處主計長朱澤民親上火線召開記者會，完整說明振興券之領取及使用方式，以及回應外界關注之振興券能否一家人一起使用擴大消費金額等議題。

依據目前規劃，振興券將降低領用門檻、提高折扣優惠幅度，讓民眾以1000元去換用3000元酷碰券，形同打三三折，比原本的七五折更優惠；至於弱勢族群、中低收入戶等，也規劃另有優惠方案，不排除直接發放振興券，可直接當現金使用。

領取管道部分分為四大管道，首先是「實體振興券」開放郵局、超商預訂、兌換，以1000元換3000元實體振興券，或比照口罩實名制2.0，在網路預購後再到四大超商領取。其次，是「行動支付」，民眾必須先選擇一家銀行上網登錄，累計消費3000元後，政府再退回2000元回饋金，目前擬開放使用至年底。

在「電子票證」部分，民眾以註冊登記的悠遊卡、一卡通進行消費，消費先刷3000元，政府再退回2000元或電子支付點數。最後，「信用卡」方面，民眾可先選擇一家銀行帳戶上網登錄，累計消費3000元後，政府再退回2000元回饋金，目前擬開放使用至年底。

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