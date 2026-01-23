就等民進黨點頭！　藍白今院會擬提TPASS等38新興計畫動支案

▲國民黨立法院黨團書記長羅智強。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

今年度中央政府總預算案至今未審，藍白提出38項新興計畫動支案。國民黨團書記長羅智強今（23日）受訪時表示，昨天已協商完成，國民黨團今天會提案，希望民進黨不要堅持一個月的冷凍期，該案就能夠優先同意動支。

115年度中央政府總預算案持續卡關，藍白16日在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支包含TPASS在內的38項新興計畫預算，經表決將提案逕付二讀並交付協商，藍白立院黨團22日召集協商，但因為民進黨團發言後即離席，最終全案保留送院會。

對於今日院會是否提案新興計畫動支案，羅智強表示，國民黨團今天會focus在新興計畫，這部分昨天已經完成協商，按照立法院的議事規則，要有一個月的冷凍期，但是他們誠懇的呼籲民進黨，希望不要堅持這一個月的冷凍期。

羅智強表示，民進黨在過去這一個月不斷的透過大大小小的記者會，告訴大家 TPASS要斷炊、生育津貼要斷炊、老舊校舍要斷炊、橋樑的改建要斷炊、公路的建築要斷炊，那麼多的斷炊，那你要讓預算趕快能夠可以動支，最好的方式，不就是今天在野黨提出的新興計畫的同意動支案嗎？

羅智強提到，從昨天的協商可以看到民進黨不但是退席民生重要的協商，同時也顯然採取所謂拖延的方式，不願意同意這 38 項新興計畫。今天國民黨團再次訴求，依然是希望回到民生，回到民進黨口口聲聲可能斷炊的預算，讓這38項重大急迫的民生預算，能夠優先的同意動支。

羅智強也說，民進黨也一直強調說還有別的、還有別的，也很好啊，民進黨還是可以提案立法院，來針對民進黨認為重大急迫的民生預算，然後請立法院同意動支，可是到現在一個月過去，民進黨都沒提啊，顯然自己都不認為重大急迫的情況之下，那就由在野黨來為民生扛起責任。

