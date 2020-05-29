蘇貞昌：政府密切關注香港局勢　提供港人必要人道協助

記者林銘翰／台北報導

中國大陸第13屆全國人大代表會議於28日下午舉行閉幕式，會中以2878票讚成、1票反對，正式表決通過「港版國安法」，行政院長蘇貞昌29日赴立法院進行施政方針報告，並備質詢。蘇貞昌在根據送抵立法院的口頭報告中指出，香港局勢牽動區域和平安全，政府會密切關注，妥適因應，提供港人必要的人道協助。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）



蘇貞昌29日赴立法院進行施政方針報告，並備質詢，蘇貞昌在29日上午送抵立法院的口頭報告書面內容指出，台灣是個小而堅韌的國家，國際處境一向艱難、一直以來備受政治孤立與打壓，但過去一年多來，總統蔡英文領導有方，行政團隊做出成績，在台灣人民團結努力下，共同守住了台灣民主成果。

蘇貞昌指出，新冠肺炎至今肆虐全球190多個國家（地區），確診人數高達570多萬，死亡人數也超過35萬人，許多國家鎖國、封城、學校停課、限制人民自由行動，在這樣的亂世中，只有台灣還能夠維持正常生活秩序，孩子也都能如常到校學習，稱「台灣為世界最安全、最幸福的地方」，一點都不為過。

蘇貞昌表示，面對後疫情時代，全球政治經濟秩序勢必重整，全球產業供應鏈也一定會有所重組，加上近期香港情勢惡化，可能對地緣政治產生衝擊，這都是台灣不容迴避的挑戰，但也是台灣脫胎換骨、大有可為的契機。

蘇貞昌認為，除了守住疫情，政府透過紓困與振興「轉守為攻」，對受疫情衝擊的勞工、產業與企業，從「發現金、助貸款、減負擔」三個面向，秉持雨露均霑、立竿見影的原則，擴大紓困對象、簡化申請程序。

蘇貞昌也指出，從4月21日嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正通過迄今，才一個多月的時間，現金紓困已發放約新台幣700億元，協助380萬弱勢民眾並保住3萬多家廠商免於倒閉，34萬名員工免於失業，各項紓困貸款也已核准超過7600億元，幫助70萬個人或企業度過難關。

蘇貞昌表示，政府正加緊腳步，規劃推出下階段刺激消費、活絡商圈、帶動國旅等振興措施，同時也將配合振興券的啟動時程，與民間的自主加碼活動，一起形成加乘效果，一舉活絡國內經濟。

蘇貞昌說，過去幾年儘管中國大陸對台灣文攻武嚇不斷，台灣仍為兩岸和平穩定做出最大的努力，「未來我們還是會以蔡總統所提和平、對等、民主、對話原則為基礎，維持兩岸良性互動，但如果企圖以一國兩制矮化台灣，破壞台海現狀，我們也絕不接受」。

此外，蘇貞昌也強調，香港局勢牽動區域和平安全，政府會密切關注，妥適因應，提供港人必要的人道協助，也會把握機會，吸引國際資金與人才來台。

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