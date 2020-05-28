陸人大通過「港版國安法」　政院：台灣跟香港人站在一起





▲行政院發言人丁怡銘。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

中國第十三屆全國人大三次會議閉幕會28日以2878票讚成、1票反對，正式表決通過「港版國安法」，中國全國人大常委會最快能在6月底的會議上討論立法，8月出爐。總統蔡英文27日受訪時表示，政院將推「香港人到救援方案」協助香港民眾。行政院發言人丁怡銘28日強調，政府的作為在讓人民感到安心、讓香港人感到台灣人與他們站在一起。

蔡英文27日受訪時重申力挺香港人民立場，她指出，已經與行政院長蘇貞昌達成共識，將由行政院籌組「香港人道援助行動專案小組」。而在府院指示下，陸委會27日下午第一時間即開會進行會商，行政院待陸委會規劃完成後會再召開協調會議，由行政院秘書長李孟諺親自協調。

針對「香港人道救援方案」，陸委會主委陳明通28日表示，政府基於「居留、安置、照顧」3大目標，將提出四大原則，分別是政府主導、陸委會跨部會整合、政府成立法人機構執行整合民間跨部門的公私協力、政府編列預算挹注經費。

「港版國安法」28日下午正式在大陸通過，行政院發言人丁怡銘強調，政府所有的作為都是要讓人民安心，同時，也要讓香港人感受到「台灣人跟他們站在一起」。

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