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港澳條例18條界定標準模糊　需修法？陳明通：不需要

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▲▼立法院內政委員會陳玉珍委員質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

大陸近來強推港版國安法，香港澳門關係條例的調整受到矚目，立法院內政委員會28日邀陸委會報告。針對港澳條例第18條「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，有無修法必要？陳明通表態，「尊重委員提案權，但是對我們來講，我們覺得不需要」。

陳明通今受邀到立法院專案報告，與陳玉珍爆發舌戰。從中華民國領土包含港澳與否，到ECFA糖衣毒藥、總統蔡英文對港澳條例第60條態度，以及目前有多少港人通過審查取得居留權，都進行爭論。

面對陳玉珍逼問有多少港人通過審查取得居留權，陳明通遲遲不願正面回答，跳針稱「作業中」、「涉及個人」等，最後更以「謝謝委員」試圖結束話題，引來陳玉珍反嗆，「謝謝委員什麼意思？你不敢跟國人報告蔡總統撐香港的決心？」；陳明通強調，成立小組（人道救援行動方案）就是決心。

陳玉珍不滿表示，陸委會不敢回答通過多少人，現在合理懷疑，18條你剛又跟很多委員說不要修正，遭陳明通打斷回應，「因為當初貴院給我們的法律就很大的空間」；陳玉珍接著說，蔽院很多黨團都提出修正，但是你的認知是不用修正？陳明通表示，「尊重委員提案權，但是對我們來講，我們覺得不需要」。

陳玉珍質疑，會不會黑箱作業？到時候你不喜歡的人不能過來？要提出來的是訂定標準程序，不然以後審查的時候都黑箱作業誰知道是怎樣？如果說愛台灣、領黨證的才可以來、愛民進黨才可以來，我們很擔心」。

▲▼立法院內政委員會邀請陸委會主委陳明通就我國政府『撐香港』之具體作為專題報告。（圖／記者李毓康攝）

▲陸委會主委陳明通赴立院報告「撐香港」具體作為。（圖／記者李毓康攝）

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