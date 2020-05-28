港版國安法通過　陳明通：港人救援方案1周內公布

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

中國第十三屆全國人大三次會議閉幕會28日以2878票讚成、1票反對，正式表決通過「港版國安法」。面對香港自治權將受到衝擊，總統蔡英文委由指示陸委會成立專案協助港人，主委陳明通28日表示，「香港人道救援行動方案」預計1周內完成並發布；而負責整而民間與公部門的執行單位，則是「台港經濟合作策進會」。

針對援助港人的方案，陳明通28日表示，將基於居留、安置、照顧3大目標，提出4原則，1.政府主導、2.陸委會跨部會整合、3.政府成立法人機構執行整合民間跨部門的公私協力、4.政府編列預算挹注經費，給與港人協助。

至於方案何時公布？口風相當緊的陳明通，在多位立委連番追問下，原先稱會「盡快」，直到民進黨立委王美惠質詢時，陳才透漏，目前都差不多了，行政院批准之後就會宣布，「會盡量在1週之內完成專案」。

而管碧玲質詢時則問到，總統指示陸委會協調各部會，人道救援行動方案就要開始去研擬。這其中就是說政府主導民間協力，民間協力部分，主委使用的都是什麼樣的民間組織？政府設置成立的民間機構，大家一想就是海基會？

對此，陳明通斬釘截鐵否認，表示海基會是處理大陸事務；而管碧玲接著問，是否為「台港經濟合作策進會」？陳明通說，「對，就是這個」。至於目前正在協助照顧的人權、宗教團體，未來是否會退場？陳說，不會，會公私協力。

而管碧玲也問到，未來人道救援行動方案出來後，香港來台移民是否需要分類成一般移民跟第18條的庇護性移民？人道救援行動方案是針對庇護性移民？陳明通說，「基本方向是這樣」，但界線有時候模糊空間，原來你投資移民還是投資移民。