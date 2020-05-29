快訊／立法院發表朝野共同聲明挺香港　要求陸委會每季提檢討報告

▲立法院長游錫堃發表「港版國安法」共同聲明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸第13屆全國人大代表會議於28日下午舉行閉幕式，會中以2878票讚成、1票反對，正式表決通過「港版國安法」。立法院會29日上午由院長游錫堃宣讀立法院朝野黨團共同聲明，除嚴厲譴責中國大陸嚴重破壞「港人治港，高度自治」、「50年不變」的承諾外，也要求政府應依照《香港澳門關係條例》，提供港人必要的協助。

中國大陸第13屆全國人大代表會議下午舉行閉幕式，「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」在會中以2878票贊成，1票反對、6票棄權通過。游錫堃28日召集黨團協商，決議29日由各黨團推派1名代表，與立法院法制局研商版本，29日上午定稿後便由游錫堃在院會中宣讀。

共同聲明指出，基於自由、民主、人權之普世價值，立法院堅定支持香港人民捍衛民主自由價值的訴求，對於中國大陸略過香港立法會，逕為制定「香港版國安法」，嚴重破壞「港人治港，高度自治」、「50年不變」之承諾，立法院朝野各黨團皆同表關切，並表示強烈遺憾及嚴厲譴責。

共同聲明表示，立法院各黨團支持港人的民主與自由及「雙普選」，與建立各界的溝通管道，以利迅速恢復香港的安定，俾利經濟持續穩定發展。



▲立法院會發表「港版國安法」共同聲明。（圖／記者屠惠剛攝）



共同聲明中也指出，我國政府應依《香港澳門關係條例》相關法規之規定，在兼顧國家安全前提下，對於因政治因素而致安全及自由有緊急危害之香港居民提供必要的協助，並在既有的基礎上，積極完善及精進相關救援工作。此外，針對目前在台就學、就業的香港人士，其有參與實體及線上聲援活動者，於返港後之人身安危，應透過有關機構提供關懷並適時協助。

共同聲明表示，立法院將持續密切關注香港情勢後續發展，依據中華民國憲法的精神及規範，要求陸委會每季提出「香港特殊地位檢討報告」，評估香港政治、經濟、社會面向之獨立性，並因應時勢變化，適時檢視《香港澳門關係條例》相關規定，及監督政府相關部會實際執行情形

共同聲明強調，在此之前，行政院應積極落實「香港人道援助關懷行動專案」，不停止對於追求香港民主自由受到迫害的香港人依法應給予必要之協助，以具體的行動給予香港人民支持、關懷與協助。

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